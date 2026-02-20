Carlos Alcaraz explica su enfado en Doha y reivindica su mentalidad: "Odio la sensación de perder"

El tenista español ha detallado en rueda de prensa, tras vencer a Khachanov, su ambición por ganar cada torneo que disputa. Este viernes juega la semifinal en Doha frente a Rublev.

Carlos Alcaraz no tiene rival. Su victoria en octavos de final frente a Karen Khachanov (6-7, 6-4, 6-3) permite al español mantener su periplo por el ATP 500 de Doha, y ahora ya está en semifinales.

Aunque el murciano comenzó el partido con dificultades y "físicamente muy cansado", Carlos supo reponerse en el segundo set y remontar el encuentro. Durante el primer set, Alcaraz vivió un momento tenso con la juez de línea debido a un 'warning' recibido en su contra al ir a por una toalla y demorarse a la hora de sacar.

"¿Cuánto tiempo has parado el reloj? No se me permite ir a la toalla. ¿Qué tengo que hacer la próxima vez? Es siempre lo mismo, superinjusto. Las reglas ATP son una mierda", espetó el tenista a la 'umpire'.

Pese a su victoria, Alcaraz se mostró "exhausto" en rueda de prensa y analizó su partido. "Feliz y orgulloso de la manera en la que he jugado. Creo que jugué a un buen nivel. Fue un partido muy duro, muy ajustado, pero muy feliz de haber logrado el triunfo al final", comentó el murciano sobre sus sensaciones.

"Tras el primer set, intenté seguir luchando, sacar la energía de cualquier lado, supongo. Seguí luchando y corriendo en caso de que él me diese cualquier oportunidad, o al menos obligarle a que me sacase de la pista para ganar el partido. Mi mentalidad era la de seguir ahí, luchando", añadió Carlitos, recalcando su autoexigencia.

Por último, el español ha destacado su ambición y hambre de ganar en cada torneo que disputa. "Soy un tipo muy ambicioso. Odio la sensación de perder. Cada vez que encaro un torneo o un partido pienso en dar mi mejor versión. Quiero ganar. Quiero ganar torneos, levantar títulos, esa es mi mentalidad", concluyó Alcaraz.