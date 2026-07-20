Cuándo es la celebración del Mundial en Cibeles: a qué hora llegan los jugadores, cómo llegar...

Miles de personas disfrutando de la final del Mundial 2026 en la plaza de Colón de Madrid

Los españoles al otro lado del Atlántico han tenido más tiempo para celebrar. Para hacerlo aquí había que esperar hasta hoy: la Selección Española llega el lunes a España para levantar la Copa del Mundo ante sus seguidores.

Millones, muchos millones de personas, pendientes de la Roja. Los españoles en Estados Unidos han podido celebrarlo durante toda su tarde, mientras en España miles de personas trasnochaban para celebrar la victoria de España ante Argentina. Pero son muchos los que han tenido que acortar sus celebraciones para recuperar la rutina el lunes y continuar con su vida.

No obstante, la oportunidad de celebrar en España empieza ahora. Tras levantar la Copa del Mundo en Nueva York, es hora de hacerlo en Madrid. Los jugadores de la Selección Española llegan hoy a la capital, donde serán recibidos por los reyes, que también se desplazaron a Nueva York para acompañar a sus jugadores en una gesta que les otorga su segunda estrella.

La celebración del Mundial, en el Palacio de Cibeles

Si la plaza de Colón albergó una pantalla gigante para que millones de personas pudieran ver la final en directo, ahora el escenario se traslada a la histórica plaza de Cibeles para la celebración oficial. Sólo unas horas después de que la emblemática fuente de Cibeles de Ciudad de México ya se llenara de banderas y camisetas de la Roja.

Porque la celebración del Mundial tiene lugar aquí, como ya ocurrió hace 16 años. Desde las 18:00h y hasta las 23:00h, la fuente de la céntrica plaza madrileña acogerá a miles de personas para acompañar a los jugadores que han conseguido tal gesta. Según los cálculos del Ayuntamiento de Madrid, unas 60.000 personas acudirán al evento, que une a España en una jornada histórica.

Desde la madrugada se desarrollan los trabajos de montaje del escenario, razón por la cual se ha cortado el tráfico tanto en la plaza como en zonas aledañas, como los paseos de Recoletos y del Prado, entre Cibeles y la plaza de Neptuno.

Cómo llegar a la celebración del Mundial

Las autoridades recomiendan llegar a la zona en transporte público, precisamente por los cortes de tráfico, aunque se espera una importante afluencia en las diferentes líneas que llegan a esta zona de la capital. Para llegar, las mejores opciones de Metro Madrid son:

Metro Gran Vía | Líneas 1 y 5

Metro Sevilla | Línea 2

Metro Sol | Líneas 1, 2 y 3

Metro Retiro | Línea 2

Otras opciones algo más alejadas son llegar a través de las paradas de Metro de Chueca (L5), Antón Martín (L1) o incluso Estación del Arte (antigua Atocha, L1). La parada de Metro de Banco de España (L2), la más próxima a Cibeles, quedará cerrada por motivos de seguridad. Dada la envergadura del evento, muchas líneas de autobuses de la EMT sufrirán modificaciones en sus itinerarios por la celebración: 001 - 1 - 002 - 2 - 3 - 5 - 9 - 10 - 14 - 15 - 20 - 27 - 34 - 37 - 45 - 46 - 51 - 52 - 53 - 74 - 146 - 150 - 203 (estación de Atocha - Aeropuerto) - C03 y E1.

Calles cortadas por la celebración del Mundial

Numerosas calles del centro se verán cortadas al tráfico hasta bien entrada la madrugada. Estas son algunas de las calles del centro de Madrid que sufrirán cortes al tráfico durante la jornada de celebración:

Plaza de Cibeles

Paseo de Recoletos

Paseo del Prado

Plaza de Neptuno

Emperador Carlos V

Alcalá, entre Cibeles y plaza de la Independencia

Alcalá, entre plaza de la Independencia y Cedaceros

Gran vía, entre Alcalá y Hortaleza

Plaza de España

Princesa

Ventura Rodríguez

Los cortes de tráfico también pueden afectar a los accesos de los aparcamientos de Serrano III, Sevilla, Recoletos, Las Cortes y Plaza del Rey.

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