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La Policía investiga el asesinato a puñaladas de una mujer en una vivienda de Antequera (Málaga)

Los detalles El teléfono 112 ha recibido a las 14:00 horas un aviso en el que se alertaba del posible fallecimiento de una mujer, por lo que el centro coordinador ha movilizado a los efectivos sanitarios y la Policía Nacional, que no descarta que esté relacionado con violencia de género.

Personas participan en una movilización convocada por el movimiento feminista Ni Una Menos. Personas participan en una movilización convocada por el movimiento feminista Ni Una Menos.Agencia EFE

Una mujer de 30 años ha sido hallada este lunes muerta con lesiones de arma blanca en una vivienda de Antequera (Málaga), suceso que investiga la Policía Nacional, que no descarta que esté relacionado con violencia de género.

El teléfono 112 ha recibido a las 14:00 horas un aviso en el que se alertaba del posible fallecimiento de una mujer, por lo que el centro coordinador ha movilizado a los efectivos sanitarios y la Policía Nacional, ha informado a EFE un portavoz del servicio dependiente de la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Fuentes policiales han indicado a EFE que el cadáver presenta signos de violencia, en concreto lesiones por arma blanca, por lo que se han desplazado a la vivienda los especialistas de la Policía Científica y la comitiva judicial.

Las heridas de arma blanca que presenta el cuerpo apuntan a una muerte violenta a puñaladas, si bien hasta el resultado de la autopsia no se puede confirmar la causa.

016, número contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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