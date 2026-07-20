Los detalles Las calles de Ramala se llenaron de ciudadanos palestinos con banderas de España apoyando durante el partido y celebrando la posterior victoria.

España contó con un amplio respaldo internacional en la final del Mundial contra Argentina, destacando el apoyo de Palestina, reforzado por la postura del Gobierno español hacia Gaza. En contraste, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, expresó públicamente su apoyo a Argentina, reuniéndose con el embajador argentino en Israel y enviando un mensaje de apoyo a Javier Milei. Tras la victoria española, la cuenta oficial del Estado Palestino celebró el triunfo citando una publicación del encuentro. Además, las calles de Ramala se llenaron de personas ondeando banderas españolas, resaltando la postura favorable del Gobierno español hacia Palestina.

España contaba con un gran apoyo internacional para la final del Mundial ante Argentina y, entre los múltiples Estados que mostraron estar del lado español estaba Palestina, en una relación reforzada por la postura del Gobierno español con Gaza, sumado al hecho de que Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, había declarado su predilección por la selección argentina.

Netanyahu recibió en la previa de la final al embajador de Argentina en Israel, Axel Wahnish. En ese encuentro,manifestó su apoyo público a Argentina de cara a la final del Mundial con también palabras dedicadas a Javier Milei. "Javier, eres un amigo. Un buen amigo. Te apoyamos a ti y apoyamos a Argentina de muchas formas, mañana incluido. ¡Buena suerte!", dijo Netanyahu en una llamada a Milei, realizada en su oficina de Jerusalén.

Un apoyo que también se extendió en las redes sociales de las diferentes cuentas oficiales de Israel. Y, al terminar el encuentro con la victoria española, la cuenta oficial del Estado Palestino citó la publicación de dicho encuentro para poner el grafismo realizado por la Selección Española para celebrar el Mundial.

Ahora bien, no solo fue la cuenta oficial. Las calles de Ramala se llenaron de cientos de personas que ondeaban banderas españolas y lucieron la equipación de 'La Roja' en un acto en el que las autoridades locales elogiaron la postura del Gobierno español hacia Palestina y al que acudió personal diplomático español.

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