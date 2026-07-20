Muere David Lucas, secretario de Estado de Vivienda y exalcalde de Móstoles, a los 58 años

El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas Parró, en un acto en 2025

Los detalles Nacido en Madrid en 1968 y doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, Lucas fue senador electo por Madrid, aunque el grueso de su carrera política la desarrolló a nivel municipal en los municipios de Getafe, Madrid y Móstoles.

David Lucas, exalcalde de Móstoles y secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, ha fallecido a los 58 años tras suspender su actividad para someterse a un tratamiento oncológico. Su muerte ha sido confirmada por el Ministerio de Vivienda y el PSOE de Móstoles. El ministerio destacó su dedicación al servicio público y su trabajo en el derecho a la vivienda como pilar del Estado del Bienestar. Lucas, doctor en Derecho, fue senador por Madrid y tuvo una destacada carrera política a nivel municipal. También fue profesor en diversas universidades. El PSOE de Móstoles expresó su pésame, destacando su legado en la ciudad.

El exalcalde de Móstoles y actual secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, ha fallecido a los 58 años tres semanas después de anunciar que suspendía de forma temporal su agenda y su actividad pública para someterse a un tratamiento oncológico.

Fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y del PSOE de Móstoles han confirmado el fallecimiento del político socialista, quien el 30 de junio pasado anunciaba a través de sus redes sociales que "debido a un proceso cancerígeno" iba a suspender de forma temporal su actividad como secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana.

"El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana lamenta profundamente la pérdida de un excelente compañero que dedicó su vida al servicio público y al bien común. El compromiso y el trabajo de David Lucas deja como legado los cimientos del derecho a la vivienda como quinto pilar del Estado del Bienestar", ha asegurado el ministerio.

El departamento que dirige Isabel Rodríguez ha enviado también el afecto de todos los trabajadores del ministerio con su familia, amigos y seres queridos. Nacido en Madrid en 1968 y doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, Lucas fue también senador electo por Madrid en la XII legislatura, aunque el grueso de su carrera política la desarrolló a nivel municipal en los municipios de Getafe (1999-2007), Madrid (2007-2011) y Móstoles (2011-2018).

En este último municipio, logró recuperar para el PSOE la Alcaldía en mayo de 2015 y fue primer edil de la localidad desde el 13 de junio de 2015 hasta el 23 de enero de 2018, cuando dimitió por "motivos personales", dejando el testigo a Noelia Posse como alcaldesa.

"El nombre de toda la familia socialista de Móstoles, queremos trasladar nuestro más sentido pésame a su familia. David era un hombre inteligente, un gran político y una buena persona que pudo recuperar el gobierno de Móstoles para el PSOE. Sin duda dejó una gran huella en el socialismo de nuestra ciudad", ha añadido el actual secretario general del PSOE de Móstoles, Álex Martín.

Fuera del ámbito político, Lucas ha sido profesor de Derecho Financiero y Tributario en Historia del Derecho en la Universidad Carlos III; profesor de Derecho Financiero y Derecho Constitucional en la Universidad Nebrija, y profesor de Ciencia Política y Gestión y Administración Pública en la Complutense.

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