El presidente de Plus Ultra implica a Zapatero y habla de "mordida" de 530.000 euros al expresidente y Julio Martínez por la adjudicación del rescate

Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, durante su comparecencia en la comisión de investigación en el Senado

¿Por qué es importante? En un escrito al que ha tenido acceso laSexta, Julio Martínez Sola explica que los pagos se canalizaron a través de las empresas Análisis Relevante, Voli Analítica y Iot Domotic Europe, vinculadas todas a Julio Martínez.

El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, ha reconocido que la aerolínea pagó 530.000 euros a empresas vinculadas a él por la adjudicación del rescate, un 1% de los 53 millones concedidos en ayudas. Además, Plus Ultra pagó 46 billetes en clase business por un total de 69.000 euros. Martínez Sola implicó al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, mencionando una "mordida" por el rescate. Aunque no tuvo pruebas concretas de las acciones para influir en la concesión del rescate, asumió que debía contratar a Julio Martínez por su relación con Zapatero. También admitió otros pagos por gestiones en Venezuela. A pesar de admitir errores, defiende que Plus Ultra es una empresa legítima con impacto económico positivo en España.

Novedades en el caso Zapatero. El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, también ha presentado un escrito en el que reconoce que la compañía pagó 530.000 euros a empresas de Julio Martínez por la adjudicación del rescate; es decir, un 1% de los 53 millones concedidos en ayudas. Los pagos se canalizaron a través de las empresas Análisis Relevante, Voli Analítica y Iot Domotic Europe, vinculadas todas a Julio Martínez.

De esta forma, el presidente de Plus Ultra ha implicado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y habla de "mordida" por la adjudicación del rescate a la aerolínea. Explica que, aunque en principio pensaron pagar a través de la empresa Idella, en Dubai, finalmente lo hicieron a través de las tres empresas de Martínez Martínez. Y, además de los pagos a esas tres empresas por el rescate, Plus Ultra pagó 46 billetes en clase business a 1.500 euros cada uno, por un valor total de 69.000 euros.

En el escrito, al que ha tenido acceso laSexta, Martínez Sola señala que tanto él como Roberto Roselli "tuvieron plena conciencia de que el Sr. Martínez Martínez y el Sr. Zapatero sí tenían la pretensión de cobrar por las gestiones a realizar (así que por [ahí] vendrá la mordida), lo cual fue asumido por ambos de forma sobrevenida de salvar a la compañía, aun cuando desconociesen qué acuerdos internos pudiesen tener".

El actual presidente de la aerolínea, reconoce que ni él ni el entonces director financiero llegaron a tener "una constancia fehaciente de las concretas actuaciones llevadas a cabo para influir o favorecer la concesión del rescate a Plus Ultra por parte de la SEPI".

"Pero lo cierto es que, como una medida desesperada, se asumió que Plus Ultra debía contratar con el Sr. Martínez Martínez para tal fin, conscientes de que tenía la relación con el Sr. Rodríguez Zapatero, asumiendo asimismo el pago de elevadas cantidades de dinero (el 1%) por tales labores que, eufemísticamente, llamaron 'de acompañamiento'”, añade.

Según el escrito al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, "en primer término, el Sr. Martínez Martínez informó al Sr. Martínez Sola de que el Sr. Rodríguez Zapatero iba a realizar unos contactos con el Banco Santander, concretamente con su vicepresidente D. Juan Manuel Cendoya, y que, desde Plus Ultra, debían remitirle una carta en la que, haciendo expresa mención a las instrucciones recibidas, le solicitasen una revisión de la negativa recibida por parte del banco a la concesión de un crédito ICO".

"El 6 de junio de 2020, D. Roberto Roselli, Director financiero de Plus Ultra, mantuvo una reunión presencial con personal del Banco Santander, aunque finalmente la compañía Plus Ultra no obtuvo respuesta positiva a lo solicitado", detalla. Y agrega: "En todo caso, hasta ese momento, no se produjo pago alguno por parte de Plus Ultra".

Martínez Sola admite otros pagos a Julio Martínez

Martínez Sola ha admitido otros pagos a Julio Martínez por gestiones para Plus Ultra en Venezuela. "Además de las citadas cantidades por el rescate, hubo otros pagos al Sr. Martínez Martínez puesto que este desarrolló intensas labores para Plus Ultra en Venezuela", señala.

Así, apunta que Martínez Martínez también desempeñó labores para Plus Ultra en Venezuela, "tales como obtención de permisos para vuelos humanitarios, concreción de vuelos chárter con Conviasa, o, a finales de 2025, su ayuda en la venta de material de aviación de aviones retirados de la flota". "Entre estas gestiones destaca en particular la exitosa gestión de la deuda por combustible con PDVSA que llegó a estar en casi ocho millones USD y que se logró aplazar a cinco años y sin intereses (beneficio en ahorro para la empresa de más de dps millones USD)".

Plus Ultra, según destaca, había llegado a acumular gran cantidad de deuda debido a que durante un tiempo no se pudo pagar a PDVSA por no disponer de una cuenta corriente para hacer los pagos (como consecuencia de las prohibiciones internacionales). "De manera que cuando finalmente PDVSA tuvo una cuenta habilitada, y se la reclamó a Plus Ultra, la deuda acumulada era importante y Plus Ultra en ese momento debía priorizar la utilización de sus fondos disponibles para su plan de crecimiento, que le era muy dificultoso su pago", añade.

"Por ello, intentó (y logró) a través del Sr. Martínez Martínez aplazar la deuda con PDVSA sin costes financieros, gestión desde luego compleja. En el año 2025 Plus Ultra pagó la última cuota; dichas gestiones fueron realizadas, como acaba de ser dicho, por D. Julio Martínez Martínez", remarca.

También indica que Martínez Martínez "realizó igualmente gestiones ante las autoridades venezolanas para preparar una operación chárter de Plus Ultra destinada a un turoperador polaco, Rainbow, que tenía un programa de vuelos turísticos a Isla Margarita". "En concreto, logró los mejores slots de llegada y salida en el aeropuerto de Porlamar —Isla Margarita—, así como la negociación con PDVSA de las mejores condiciones de precio y pago del combustible necesario para la operación", detalla.

Admite "errores fruto de una coyuntura adversa"

El presidente de Plus Ultra ha admitido "errores fruto de una coyuntura adversa y guiada por una cúpula que ya no está en la corporación". "Plus Ultra ha cometido errores, no se discute. Pero ello no significa que nos encontremos ante una sociedad pantalla o no dedicada a actividad empresarial plenamente lícita", manifiesta.

Así, remarca que es una compañía aérea "con una actividad operativa real, estructura laboral consolidada y presencia efectiva en el mercado". "Su evolución económica, el volumen de empleo sostenido, pagos recurrentes de nóminas y aportaciones a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública evidencian una organización empresarial activa, con capacidad de prestación continuada de servicios y con positivo impacto económico verificable en la sociedad española", destaca

"Sin pretender eludir su responsabilidad, Plus Ultra se ha visto involucrada en una presunta red de blanqueo de capitales y en una operativa de tráfico de influencias como consecuencia de una situación desesperada de obtención de liquidez fruto de una pésima coyuntura económica", reconoce, aunque echando balones fuera.

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