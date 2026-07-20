El incendio en la Sierra Norte de Guadalajara ya ha arrasado 26.000 hectáreas y desplaza a 1.200 personas

Los detalles El presidente manchego, Emiliano García-Page, que ha presidido la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) ha asegurado que este incendio es ya "en términos de superficie, el mayor que ha visto Castilla-La Mancha".

El incendio declarado el jueves en la Sierra Norte de Guadalajara ha devastado 26.000 hectáreas y forzado el desalojo de 28 poblaciones, afectando a 1.200 personas. Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, destacó que este es el mayor incendio en términos de superficie que ha visto la región. El perímetro del fuego abarca 120 kilómetros, tras avanzar 10 kilómetros durante la noche del domingo. Las previsiones meteorológicas indican que la situación podría complicarse, por lo que se están ajustando los equipos de emergencia. El incendio, que comenzó en La Mierla, afecta al Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara.

El incendio declarado el pasado el jueves en la Sierra Norte de Guadalajara ha arrasado 26.000 hectáreas y ha obligado a desalojar ya a 28 poblaciones, con lo que ya son 1.200 personas las que han tenido que abandonar sus casas.

Así lo ha señalado, en declaraciones a los medios, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha presidido la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) que analiza este incendio, que es ya "en términos de superficie, el mayor incendio que ha visto Castilla-La Mancha".

El perímetro del incendio abarca una extensión de 120 kilómetros tras avanzar alrededor de 10 kilómetros durante la noche de este domingo y las previsiones meteorológicas apuntan a que esta tarde la situación se volverá a complicar, por lo que se están "redimensionando" los equipos para hacer frente al fuego.

Este incendio forestal fue declarado este jueves en la localidad de La Mierla (Guadalajara), que obligó a evacuar varios pueblos. El fuego afecta al Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, y sigue activo el Nivel 2 de emergencia.

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