Julio Martínez se hace un Aldama: envía un escrito al juez Calama donde asegura que Zapatero sí medió en el rescate de Plus Ultra

Los detalles Según ha adelantado 'El Mundo' y confirmado laSexta, el empresario ha aseverado en el documento enviado al magistrado que era el expresidente del Gobierno quien, en su rol de consultor, "marcaba los pasos a seguir".

Julio Martínez Martínez, empresario y amigo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ha afirmado en un escrito al juez José Luis Calama que Zapatero medió en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Según 'El Mundo' y laSexta, Martínez asegura que conoció Plus Ultra en mayo de 2020 por Zapatero, quien le indicó sobre la llamada de sus directivos. Zapatero, como consultor, guio los pasos para obtener financiación. Análisis Relevante, empresa vinculada a Zapatero, firmó un contrato con Plus Ultra en julio de 2020, fijando honorarios mensuales. Finalmente, la SEPI concedió el crédito solicitado, con pagos diferidos hasta 2026.

El empresario Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y considerado "lugarteniente principal y figura visible" de la trama investigada por el caso Plus Ultra, ha enviado un escrito al juez José Luis Calama donde asegura que el expresidente del Gobierno sí medió para conseguir el rescate de la aerolínea.

Según ha adelantado 'El Mundo' y confirmado laSexta, el escrito recibido este lunes por el magistrado recoge el testimonio de 'Julito' aseverando que lo envía con "el fin de colaborar y contribuir al esclarecimiento de los hechos que se investigan" por el rescate de Plus Ultra en el año 2020.

En el mismo, asegura que la primera vez que conoció de la existencia de Plus Ultra fue en mayo de 2020 "cuando el señor Rodríguez Zapatero le adelantó que iba a recibir una llamada de los directivos de esta compañía".

'Julito' ha afirmado que recibió la llamada de Julio Martínez Sola (dueño de la compañía) y Roberto Roselli (CEO) "y le hablaron de los problemas económicos de la empresa, de lo que ya le había puesto al corriente al expresidente Rodríguez Zapatero, y de la necesidad de buscar financiación". Tras ello, ha apuntado que él "no tenía posibilidad alguna de obtener nada por sí mismo" y fue Zapatero, en su rol de consultor, "quien marcaba los pasos a seguir".

"Precisamente por su condición de expresidente del Gobierno y sus relaciones personales y profesionales, el señor Rodríguez Zapatero captó a las cuatro empresas que contrataron con Análisis Relevante hasta el año 2025. Los contratos suscritos con estos clientes fueron, generalmente, unos modelos que tenían prediseñados en la empresa".

Además, Julio Martínez Martínez apunta que Análisis Relevante, empresa investigada en la causa, "se constituyó con la finalidad de prestación de apoyo, asesoría y otros servicios en el ámbito de la organización y gestión", siendo Zapatero el principal consultor de la misma. Tras varias reuniones, se acordó que los socios fueran 'Julito' y Sergio Sánchez. "El señor Rodríguez Zapatero quedó fuera del accionariado y órganos formales de la empresa, pero era quien la lideraba y decidía todas aquellas cuestiones de estrategia y captación de clientes", añade en el escrito.

Asimismo, el empresario alicantino subraya que "precisamente por su condición de expresidente del Gobierno y sus relaciones personales y profesionales, el señor Rodríguez Zapatero captó a las cuatro empresas que contrataron con Análisis Relevante hasta el año 2025. Los contratos suscritos con estos clientes fueron, generalmente, unos modelos que tenían prediseñados en la empresa".

Para recalcar la unión entre Plus Ultra y Análisis Relevante, 'Julito' ha afirmado que el 30 de julio de 2020 se firmó un contrato entre ambas empresas "en el que se acordaron unos honorarios que se fijaron en 5.000 euros mensuales más el correspondiente IVA. Con independencia de la redacción del contrato, la realidad fue que los honorarios a cobrar eran en concepto del asesoramiento que desde mayo venía dando el señor Rodríguez Zapatero".

"Durante los meses que siguieron a la firma del contrato, consistió fundamentalmente en el acompañamiento del cliente para la obtención de la financiación solicitada". "De todos los pasos que se iban dando estaba puntualmente informado el señor Rodríguez Zapatero quien, finalmente, el 26 de febrero de 2021 comunicó a nuestro representado que la SEPI iba a conceder el crédito solicitado por Plus Ultra", añade Julio Martínez en el escrito.

Por último, el empresario detalla que "por la presión mediática que en aquel momento existía sobre la financiación pública concedida a la aerolínea, se decidió diferir el pago a lo largo del tiempo, hasta el año 2026, y que parte de esas cantidades se facturaran a través de otras empresas relacionadas con el señor Martínez Martínez. En total, la cuantía abonada en concepto de honorarios por mediar en la obtención de la ayuda pública ascendió, aproximadamente, al 1% de la cantidad obtenida conforme a lo acordado".

Plus Ultra anuncia su colaboración

Plus Ultra también ha enviado un escrito al juez José Luis Calama, en su caso, en el que ha anunciado su intención de "prestar su máxima colaboración con la investigación". La defensa de la aerolínea ha señalado que, "por mandato del Consejo de Administración", la compañía ha mostrado "su intención de prestar la máxima colaboración en la averiguación de los hechos objeto de la presente causa, en cuanto se relacionen con personas físicas que se hallaban vinculadas con ella en el momento de los hechos".

"También para la comprobación, y corrección, en su caso, de cualquier eventual falta de control, que hubiera podido hacerlos posibles", añade el escrito.

Además, han asegurado que dan comienzo "a una investigación interna sobre los hechos mencionados", darán cuenta con el resultado.

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