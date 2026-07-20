Andy Burnham toma posesión como primer ministro del Reino Unido con la promesa de "reorientar" el país

¿Por qué es importante? Burnham es el séptimo primer ministro en diez años en el Reino Unido. A sus 56 años, el 'rey del norte' intentará traer la calma política a un país abonado al caos.

Andy Burnham ha asumido el cargo de primer ministro de Gran Bretaña, convirtiéndose en el séptimo en una década. Promete centrar su mandato en problemas como la crisis del coste de la vida y mejorar los servicios públicos, buscando una política más estable. Tras la despedida de Keir Starmer, quien destacó una economía más fuerte y una defensa sólida, Burnham se enfrenta al desafío de nombrar su gabinete, con Ed Miliband y Shabana Mahmood como posibles candidatos para el Ministerio de Finanzas. Starmer, tras seis años liderando el Partido Laborista, ha expresado su apoyo a Burnham, destacando los logros de su mandato.

Andy Burnham ha convertido este lunes en el séptimo primer ministro de Gran Bretaña en una década, prometiendo "reorientar" la nación para centrarse con mayor claridad en los problemas que preocupan a la gente, como la crisis del coste de la vida y el deficiente funcionamiento de los servicios públicos.

Tras el discurso de despedida de Keir Starmer frente al número 10 de Downing Street y su presentación formal de la dimisión al rey Carlos III, el monarca recibirá a Burnham para pedirle que asuma el cargo de primer ministro. Entonces comenzará el arduo trabajo para este político de 56 años, quien, como alcalde del Gran Manchester, se ganó el apodo de 'rey del norte'.

Una vez que haya presentado su gabinete —que ya ha sido objeto de un intenso debate en el gobernante Partido Laborista—, tendrá que afrontar una larga lista de problemas, desde empresas de servicios públicos con bajo rendimiento hasta un crecimiento económico anémico.

Burnham utilizará su primer discurso para trazar un camino hacia "una política más estable y responsable", según un comunicado de su oficina. Presentando su nombramiento como un momento de "reflexión", afirmará que es hora de ser honestos sobre los desafíos que enfrenta Gran Bretaña y que solo la estabilidad política puede generar mejoras. El viernes, Burnham habló su elección como líder laborista como "el momento de cambio más significativo en nuestra política en 40 años".

Ese día, prometió cambiar radicalmente el sistema político para elevar rápidamente el nivel de vida y ayudar a un país ávido de cambio a convertirse en uno donde "la vida sea más asequible y todas las personas y lugares mejoren su situación actual".

El primer desafío de Burnham será el nombramiento de su gabinete, especialmente de de su ministro de Finanzas. Uno de los primeros favoritos para el puesto, el ministro de Seguridad Energética y Cero Emisiones Netas, Ed Miliband, ha sido objeto de controversia, y la ministra del Interior, Shabana Mahmood, parece ser ahora la favorita.

Burnham instó a su partido el viernes a ignorar las "especulaciones" y afirmó que aún no había decidido quién conformaría su equipo. El domingo, se descartaron los planes para exigir a todos los empleados un documento de identidad digital, un programa diseñado para combatir la inmigración ilegal, pero considerado un "fiasco" por un comité parlamentario multipartidista.

Starmer reivindica haber dejado una economía "más fuerte"

El ya ex primer ministro de Reino Unido Keir Starmer ha abandonado este lunes Downing Street, sede del Gobierno británico, destacando que deja una economía "más fuerte" y una defensa "más sólida", al tiempo que ha prestado todo su respaldo al próximo líder britanico Andy Bunrham.

En su último discurso desde su residencia como primer ministro, antes de oficializar su dimisión ante el rey Carlos III de Inglaterra, Starmer ha ofrecido un balance positivo de sus dos años al frente del Ejecutivo en un discurso en el que ha estado acompañado por decenas de aliados políticos y trabajadores de Downing Street.

"Estoy convencido de que hoy Reino Unido es un país más fuerte y más justo de lo que era hace dos años. Nuestra economía es más fuerte", ha señalado, en un balance con el que ha sacado pecho a su hoja de servicios al frente del Gobierno.

"Nuestros servicios públicos están mejorando, con la mayor reducción de los tiempos de espera en 17 años. Cada día, más niños salen de la pobreza. La migración ha disminuido de forma significativa. Nuestra defensa y nuestra seguridad se encuentran sobre una base mucho más sólida, y nuestra reputación internacional se ha fortalecido enormemente", ha agregado.

Starmer se ha referido también a los seis años en los que ha liderado el Partido Laborista, incidiendo en que tomó las riendas del partido tras "una derrota histórica en 2019", y en unos años "lo transformó para que estuviera preparado para gobernar el país", reiterando la "contundente victoria" cosechada en el verano de 2024.

El dirigente laborista ha deseado "el mayor de los éxitos" a su sucesor Andy Burnham, de quien ha dicho que "cuenta con todo su apoyo".

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