Reyes Maroto gana las primarias frente a Enma López y repetirá como candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid

Los detalles La exministra se ha impuesto este domingo por 200 votos a la actual portavoz adjunta, Enma López. "Hoy tenemos un proyecto y salimos unidos y con más fuerza", señala.

Reyes Maroto, actual portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, ha sido elegida como candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid para 2027 tras ganar las primarias socialistas frente a Enma López. Maroto obtuvo 1.045 votos, superando a López por 200 votos. En su intervención, Maroto destacó la unidad y fortaleza del proyecto socialista, asegurando que la militancia ha reforzado su compromiso. La candidata ha contado con el apoyo del Grupo Municipal y de cargos socialistas como Mar Espinar y Óscar López. Maroto se enfrenta ahora al desafío de disputar la Alcaldía al actual alcalde, José Luis Martínez-Almeida, tras un mandato marcado por tensiones.

Reyes Maroto, actual portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, ha ganado este domingo las primarias socialistas para elegir a la candidata a la Alcaldía de la capital y volverá a encabezar la lista del partido en las elecciones municipales de 2027. "Hoy tenemos un proyecto y salimos unidos. Hoy salimos con más fuerza porque la militancia socialista ha demostrado que el ejercicio de democracia interna es un ejercicio que hace que el proyecto siempre salga reforzado", ha trasladado Maroto en su intervención desde la sede del PSOE-M tras conocer el resultado.

Maroto se ha impuesto con 1.045 votos a la portavoz adjunta del Grupo Socialista, Enma López, que ha obtenido 841, según los datos facilitados por los socialistas madrileños. De esta forma, la exministra ha conseguido 200 votos más que López. La exministra de Industria, candidata del PSOE a la Alcaldía en 2023 y considerada la aspirante respaldada por la dirección federal del partido, revalida así la candidatura tras imponerse a López, que concurrió a las primarias con un discurso de renovación del proyecto socialista en Madrid.

La votación se ha cerrado a las 19:30 de este domingo y alrededor de las 20:25 horas se conocía que Maroto se convertía en candidata. El resultado ratifica la apuesta de la militancia por "no empezar de cero cada cuatro años" y la continuidad del proyecto iniciado por Maroto en 2023, cuando fue candidata a la Alcaldía de Madrid tras su paso por el Gobierno de España.

La socialista, que ha sido recibida con un sentido aplauso por concejales del grupo municipal como Enrique Rico, Meritxell Tizón, Ignacio Benito o Jorge Donaire, ha asegurado que este domingo es "un día especialmente importante" porque la militancia socialista de Madrid le ha dado su confianza, algo que ha definido como "un compromiso" y "una responsabilidad". A su juicio, el resultado demuestra que el PSOE "está vivo" y que cuenta con "un proyecto de Madrid", "un proyecto de raíces" y "un proyecto en el que todo el mundo tiene cabida".

El respaldo de Óscar López

Durante el proceso interno, Maroto ha contado con el respaldo visible del grueso del Grupo Municipal y de cargos socialistas como la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, que compartió en redes sociales su aval a la candidatura de Maroto. También el secretario general del PSOE-M, Óscar López, apeló a Maroto durante la recogida de avales para lograr el cambio político en Madrid en 2027, aunque no se decantó formalmente por ninguna de las dos candidatas en la capital.

Desde que arrancaron estas primarias, Maroto ha basado su candidatura en la continuidad, el trabajo realizado en barrios y agrupaciones y su compromiso de quedarse en Madrid. "Mi sitio está en Madrid", ha repetido en distintos momentos de la campaña, en la que ha reivindicado que cumple la "palabra dada" a la militancia y a los madrileños para liderar una alternativa al Gobierno de Almeida.

La socialista ha defendido durante el proceso interno que Madrid "no se gana partiendo de cero cada cuatro años" y ha pedido a la militancia seguir construyendo un proyecto con "compromiso, constancia y confianza". También ha situado como objetivo que el PSOE salga "a ganar" en 2027.

Por su parte, la portavoz adjunta del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Enma López, ha fiado toda su campaña a la "ilusión" y ha arengado a la militancia, afirmando que "ya toca" que los socialistas vuelvan a una alcaldía que no ostentan desde los 80.

Preguntada por si en el caso de ganar integraría en su equipo a Reyes Maroto, aseguró que sí, ya que, dijo, eso "forma parte del día dos de unas primarias". "Este partido no puede permitirse el lujo de desperdiciar talento y además son compañeras, son personas que quiero, a las que respeto, a las que admiro. Y claro que sí, es que esto es un momento puntual que termina esta misma noche y a partir de mañana todas a una", manifestó en la mañana de este domingo.

Durante el debate de primarias, celebrado el jueves, ambas evitaron entrar al choque directo y se limitaron a presentar propuestas. Maroto reivindicó no "empezar de cero cada cuatro años" y López llamó a no "resignarse" a ser tercera fuerza.

Relación tensa con Almeida

La candidata socialista afronta ahora el reto de disputar la Alcaldía a Almeida tras un mandato marcado por una relación especialmente tensa entre el Gobierno municipal y el PSOE. El momento de mayor choque llegó en 2025, cuando Almeida anunció la ruptura de relaciones institucionales con Maroto por sus declaraciones sobre las muertes en residencias durante la pandemia.

Recientemente, el primer edil llegó a advertir a la socialista en el Debate sobre el Estado de la Ciudad que no tenía garantizado "ni de lejos" ser la próxima candidata del PSOE a la Alcaldía.

El futuro de Enma López

Una de las primeras incógnitas será el encaje de Enma López tras unas primarias en las que Maroto insistió en que la pugna interna "no" debía separarlas, sino unir al PSOE para salir "con más fuerzas y más ganas" hacia 2027.

En una entrevista con '20 Minutos', Maroto aseguró que López tendría sitio en su equipo si gana las primarias. "Ella va a tener su sitio conmigo como yo sé que lo voy a tener con ella, así me lo ha trasladado. Hacemos un buen equipo y yo quiero seguir liderando este proyecto con los mejores. Un buen equipo del que quiero ser entrenadora", afirmó.

Con el resultado de este domingo, Maroto queda ratificada como candidata socialista a la Alcaldía de Madrid para 2027 y afronta ahora el reto de cerrar filas en el grupo municipal y preparar al PSOE en la carrera para disputar Cibeles a Almeida.

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