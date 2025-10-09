¿Nuevo dardo de Hamilton a Alonso? Atención al detalle de su última publicación en redes

El piloto de Ferrari, después de su última publicación con el mensaje de "no me lo puedo creer", ha dejado otra indirecta en sus redes sociales.

La 'guerra' entre Lewis Hamilton y Fernando Alonso vuelve a florecer. Su duelo en el Gran Premio de Singapur, con el Ferrari sin frenos saltándose curvas, ha revivido viejos fantasmas. El piloto británico le lanzó un dardo al de Aston Martin... y ahora ha hecho una nueva publicación.

¿Otro dardito a Fernando? Hamilton publicó un vídeo haciendo 'running' en sus redes sociales con la hora: las 7.02 de la mañana.

Y hay quien en redes sociales ve una indirecta a Fernando. Siete mundiales tiene Hamilton... y dos Alonso. Unos datos que coinciden con esa hora que ha publicado el piloto de Ferrari.

Rápidamente las redes sociales han especulado sobre un nuevo dardo para el asturiano, que no ha respondido. Después de la carrera publicó un vídeo haciendo spinning y después en el karting, su mayor hobbie cuando no está compitiendo en la Fórmula 1.