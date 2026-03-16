Hamilton se queda solo en la parrilla: "Son las mejores carreras que he vivido en F1"

El inglés es el único piloto que se ha mostrado encantado con este reglamento de la Fórmula 1. Ni los dos Mercedes han mantenido este discurso.

Lewis Hamilton es casi el único piloto de la Fórmula 1 al que le gusta este nuevo reglamento. Ni los Mercedes, que están siendo los favoritos en cada carrera, se han mostrado tan efusivos como el inglés. Subió al podio por detrás de Kimi Antonelli, ganador, y de George Russell.

Después, ante los medios, dijo que estas eran las "mejores carreras" que ha vivido todo durante toda su vida en la Fórmula 1.

"Los coches son más fáciles de seguir, mucho más fáciles de adelantar que en los años anteriores. Te puedes acercar mucho, no hay una turbulencia que te haga perder demasiada carga aerodinámica. Creo que son las mejores carreras que he tenido nunca en la Fórmula 1", explica el piloto de Ferrari.

Se siente capaz de volver a ganar: "Sin duda, siento que está más cerca que antes. El año pasado no podía tener esa visión, pero como ya hemos dicho, estos chicos tienen unas cuatro o cinco décimas de ventaja sobre nosotros en este momento".

"Es una gran brecha para reducir, ya sea en carga aerodinámica, eficiencia y también potencia. Es una gran mejora la que debemos buscar, pero confío en todo el personal de Maranello y no es algo imposible para ellos", explica el siete veces campeón de la Fórmula 1.

Porque Mercedes sigue siendo muy superior al resto. En las primeras vueltas la fortaleza de Ferrari es total por sus salidas, pero según avanzan las vueltas las flechas de plata demuestran que tienen el mejor coche.