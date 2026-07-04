Ferrari pasa al ataque: "Si lo hacen Red Bull o Mercedes son genios, pero nosotros..."

Toto Wolff cuestionó el límite presupuestario de Ferrari y los de Maranello se defiende: "Me parece bastante irónico".

Mercedes no entiende cómo Ferrari está llevando tantas actualizaciones. Toto Wolff dijo que pronto se pasarían del límite presupuestario. Y en la escudería italiana ha molestado ese comentario. Fred Vasseur ha pasado al ataque y ha dicho que ellos en ningún caso han hecho trampas.

El jefe de Ferrari respondió contundente después de la clasificación al sprint: "Me parece bastante irónico viniendo de Toto y Mercedes. Cuando Red Bull desarrolla algo, o cuando Mercedes desarrolla algo, son unos genios; pero cuando lo hacemos nosotros, estamos haciendo trampas. Creo que hay que calmarse un poco con esto".

Asegura el jefe de Ferrari que ellos desarrollan su coche igual que sus rivales: "No hemos traído más piezas que Red Bull ni ningún otro. No sé si fue una broma o si creen que hemos pasado del límite presupuestario... Para mí, la cosa va por ahí. No tengo ni idea. Me pareció un poco extraño".

Las mejoras desde Maranello están llegando poco a poco para conocer el coche. Eso es lo que demandó Lewis Hamilton: "Si podemos traer algo al inicio, lo hacemos. Es mejor ganar un par de décimas durante cinco carreras que solo durante las dos últimas".

"A veces puede dar la impresión de que estamos haciendo cambios enormes, pero en realidad se trata solo de modificaciones en algunas piezas", finaliza un Vasseur que se ha hartado y ha pasado al ataque.

La lucha por el mundial está entre esos dos coches. Sobre todo desde que Hamilton ha recuperado su versión más brillante y se ha convertido en el rival de Kimi Antonelli.

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