Así es el impresionante Sofi Stadium, el lugar donde España buscará la clasificación para octavos del Mundial

El estadio de Los Ángeles es el más caro del mundo: 4.000 millones de euros y uno de los estadios más impresionantes de este Mundial.

España se enfrenta a Austria este jueves en un estadio increíble, el Sofi Stadium de Los Ángeles. 'Jugones' ha estado allí en las horas previas al partido.

Ante 70.000 espectadores se jugará el partido. Con una pantalla gigante de 110 metros de longitud y una estructura preparada para todas las meteorologías. Rodeado de un centro comercial y un gran lago.

Un imponente estadio donde España se jugará seguir en el Mundial.

Ese es el escenario donde la selección de Luis de la Fuente se juega el pase a octavos de final del Mundial. El estadio más caro del mundo con un coste de más de 4.000 millones de euros.

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