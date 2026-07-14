El motivo de la ausencia de Fernando Alonso en los Libres 1 del GP de Bélgica

La escudería británica ha decidido que corra el piloto de pruebas en la FP1 de Spa con el objetivo de cumplir con el programa de rookies y no sobrecargar al bicampeón antes de la llegada de mejoras.

Por tercera vez en esta temporada de Fórmula 1, Fernando Alonso no estará subido en el AMR26 para disputar los Entrenamientos Libres 1 de este viernes en el Circuito de Spa-Francorchamps, y no será hasta unas horas después cuando correrá en el mítico trazado belga.

En concreto, el bicampeón del mundo será sustituido por el piloto de pruebas de Aston Martin, Jack Crawford, debido a la obligación de la escudería británica de cumplir con el programa de rookies. Con esta sustitución, el estadounidense ya habrá corrido tres veces, después de suplir, tanto a Alonso como a Lance Stroll en Japón y Austria, respectivamente.

Aunque el asturiano no estará en la FP1, sí que correrá la FP2 a las 17:00 hora española. Esta decisión surge debido a que el GP de Bélgica será la última carrera previa a la llegada del paquete de actualizaciones, el nuevo motor de Honda y el AMR26B.

Con la presencia de Crawford en la FP1 y Alonso en la FP2, Aston Martin podrá recopilar más datos de cara a desarrollar nuevas actualizaciones y mejoras en las próximas carreras, que aporten un mayor rendimiento durante el fin de semana.

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