Pitbull, de cabeza al Libro Guinness de los Récords: el rapero reúne a 22.141 falsos calvos en su concierto de Londres

Pitbull, con su Guinness por la mayor concentración de falsos calvos de la historia

Los detalles El artista, visiblemente emocionado, afirmó que estaban "haciendo historia". Para el recuento de calvos, aparte de voluntarios, se usaron drones. No podía haber ni un pelo suelto para que contarán.

Pitbull ha establecido un nuevo récord Guinness en Londres al reunir a 22.141 fans con calvas falsas o cabezas rapadas durante un concierto en el BST Hyde Park. La estrella del rap, orgullosa de su calvicie, invitó a sus seguidores a participar en este evento único, donde se superó ampliamente el umbral inicial de 2.000 calvas. Will Munford, juez de los Guinness, confirmó que nunca se había intentado algo similar. Para contabilizar las calvas, se utilizaron drones, asegurando que las cabezas estuvieran perfectamente rapadas. A pesar de los 31 grados de temperatura, el evento fue todo un éxito, con Pitbull agradeciendo emocionado a sus fans.

Pitbull ha entrado en el Libro Guinness de los Récords. Lo ha hecho en Londres, en un concierto en el que concentró a 22.141 fans con calvas falsas o con la cabeza rapada. Y es que la estrella del rap, que luce con orgullo su calvicie, les invitó al festival BST Hyde Park en el centro de la capital inglesa en un show en el que era la atracción principal.

"Es un récord totalmente nuevo. Nunca se había intentado antes", ha expuesto Will Munford, juez de los Guinness que no se quiso perder el evento.

Uno en el que se debía superar el umbral de 2.000 calvas falsas... y sí, sin problema. De los cerca de 70.000 asistentes al evento había 22.141 que lucían cero pelos en sus cabezas.

El rapero describió lo que acababa de ver como "historia". "Estamos haciendo historia. Ante nuestros ojos", expuso visiblemente emocionado mientras daba las gracias a sus fans.

"Cuando te pones estas pelucas calvas sabes que vas a pasar un rato imposible de olvidar", exclamó Pitbull.

Claro está, contar tanta calva no es una tarea sencilla. Para saber el número exacto de gente que se había sumado a la tendencia, establecer el récord y poner el listón para quien quiera superarlo, se emplearon hasta drones.

Y ojo que no valía con cualquier calva falsa. Debía estar perfecta y sin que hubiera un solo pelo suelto para que contaran.

En ese sentido, resaltar que la temperatura en Londres, en el momento del evento, era de 31 grados. Con la multitud que había, y con tanto látex, a buen seguro a alguno y a alguna le terminó por sudar la cabeza.

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