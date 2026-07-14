Tres heridos por asta de toro en el último encierro de San Fermín 2026

Los mozos son perseguidos por los toros de la ganadería de Jandilla a su paso por el tramo de Mercaderes, en el último encierro de las fiestas de San Fermín de 2026

Los detalles La carrera, que ha durado 2 minutos y 25 segundos, ha sido muy peligrosa y rápida al arrollar uno de los toros a varios mozos dejando tres heridos por asta.

El último encierro de las fiestas de San Fermín, protagonizado por los toros de la ganadería Jandilla, fue peligroso y rápido, con un momento de gran tensión en la Plaza del Ayuntamiento, donde un toro arrolló a varios mozos. Hubo tres heridos por asta, uno en el Ayuntamiento y otro en el tramo de Telefónica. La carrera, que duró 2 minutos y 25 segundos, comenzó puntual a las 8 horas. Los toros salieron agrupados y, a gran velocidad, provocaron numerosas caídas. La manada se dividió en el tramo final, pero logró entrar en la Plaza de Toros sin mayores incidentes. Los toros serán lidiados por los diestros Juan Ortega, Andrés Roca Rey y Tomás Rufo.

Los toros de la ganadería Jandilla han protagonizado este martes un último encierro de las fiestas de San Fermín muy peligroso y rápido, con un momento de gran tensión al arrollar uno de los toros a varios mozos en la parte derecha de la Plaza del Ayuntamiento. Según las primeras informaciones, hay tres heridos por asta, uno en el Ayuntamiento y otro en el tramo de Telefónica.

La carrera, que ha durado 2 minutos y 25 segundos, ha comenzado puntual a las 8 horas en el último día de los Sanfermines, tras los tres cánticos en Santo Domingo.

La manada ha salido agrupada de los corrales con varios cabestros en cabeza. Así ha enfilado todo este primer tramo del encierro, con los seis 'jandillas' muy juntos y cercanos a los mansos. El ritmo trepidante de la carrera en estos primeros metros ha provocado numerosas caídas de corredores, también buenas carreras de los mozos, que han podido lucirse.

Justo antes de entrar en la Plaza del Ayuntamiento, dos toros de la ganadería extremeña han cogido gran velocidad, se han puesto a la cabeza del grupo y ya en este tramo, frente al Consistorio, uno de ellos se ha escorado hacia la parte derecha del recorrido y ha arrollado a varios mozos.

Así, sin perder el ritmo, los astados han continuado por la calle Mercaderes, donde uno de los toros, en carrera, ha intentado embestir a un mozo, que ha caído. La manada ha continuado unida en este tramo para alcanzar la curva y enfilar el tramo de Estafeta, donde las reses han seguido, a gran velocidad, varios metros agrupadas.

A lo largo de la calle el grupo se ha ido estirando, permitiendo a los corredores protagonizar bonitas carreras. Avanzado este tramo del encierro, uno de los 'jandilla' ha caído sobre varios mozos si bien se ha levantado y ha continuado unos metros por detrás del grupo de cabeza.

Así, la manada ha quedado dividida con dos cabestros y tres toros liderando y a poca distancia el resto de los astados, con momentos muy emocionantes en los que los corredores han podido acercarse a las astas. La carrera no ha perdido ritmo y así ha continuado los tramos de Telefónica y Callejón para entrar en la Plaza de Toros, donde uno de los 'jandilla' ha hecho amago de ir hacia la derecha, lo que se ha quedado en un pequeño susto ya que ha retomado la dirección para entrar en chiqueros junto al resto de sus hermanos.

Los toros serán lidiados esta tarde en la Plaza de Toros a partir de las 18.30 horas por los diestros Juan Ortega, Andrés Roca Rey y Tomás Rufo.

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