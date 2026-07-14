El último día de la verja de Gibraltar, la "última pieza del Brexit" que abre una nueva etapa entre España y el Peñón

¿Por qué es importante? La firma del acuerdo que se escenifica este martes implica, entre otras cosas, la desaparición de la verja y que el Peñón quede conectado con el espacio Schengen y con la Unión Aduanera de la UE.

El Reino Unido y la Unión Europea firmarán un acuerdo sobre Gibraltar que establecerá la relación entre la colonia británica y los 27 socios comunitarios. Este pacto permitirá la desaparición de la verja, conectando el Peñón con el espacio Schengen y la Unión Aduanera de la UE. José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, destacó que esta es la última pieza para cerrar el Brexit, abriendo una nueva era de oportunidades. El acuerdo eliminará barreras para personas y mercancías entre España y Gibraltar, beneficiando a 15,000 trabajadores transfronterizos. Además, se implementarán medidas de convergencia fiscal y medioambiental. La Comisión Europea sellará el acuerdo, que entrará en vigor provisionalmente.

El Reino Unido y la Unión Europea firmarán este martes en Bruselas el acuerdo sobre Gibraltar que, tras intensas negociaciones, establecerá oficialmente la relación entre la colonia británica y los 27 socios comunitarios. Este acuerdo implicará, entre otros temas, la desaparición de la verja y que el Peñón quede conectado con el espacio Schengen y con la Unión Aduanera de la UE.

El pasado mes de abril, los miembros de la UE dieron el visto bueno a un acuerdo que era "la última pieza que faltaba para cerrar el Brexit", en palabras del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. El ministro celebra que se abra "una nueva era de oportunidades y relaciones" entre la zona del Campo de Gibraltar y el Peñón", según ha señalado en la Cadena Ser.

Se pone así fin a 313 años de convivencia basada en el Tratado de Utrecht, firmado el 13 de julio de 1713 y que en su artículo X cedió a la Corona británica "la plena y entera propiedad de la ciudad y el castillo de Gibraltar, conjuntamente con su puerto, defensas y fortalezas que le pertenecen".

El principal objetivo de este acuerdo con respecto a Gibraltar es velar por la prosperidad futura de toda la región. Este fin se alcanzará suprimiendo todas las barreras físicas a las personas y las mercancías que circulen entre España y Gibraltar, sin dejar de salvaguardar plenamente el espacio Schengen, el mercado único de la UE y su unión aduanera. Algo de lo que se beneficiarán, entre otros, los alrededor de 15.000 trabajadores transfronterizos.

A partir de ahora, los controles de pasaportes se realizarán en el aeropuerto, tanto por la Policía Nacional como por la gibraltareña. Al mismo tiempo, completará el marco jurídico de las relaciones entre la UE y el Reino Unido establecido por el Acuerdo de Comercio y Cooperación. Gibraltar no está incluido en el ámbito de aplicación del Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la UE y el Reino Unido firmado en 2020 y vigente desde 2021.

Junto a esto, también incluye medidas de convergencia en materia de fiscalidad indirecta sobre mercancías, la adaptación a la normativa medioambiental comunitaria, con la creación de un mecanismo conjunto de evaluación de impacto ambiental y compromisos de igualdad de condiciones en materia de ayudas estatales, fiscalidad, trabajo, comercio, desarrollo sostenible, lucha contra el blanqueo de capitales y transporte.

Será la Comisión Europea la encargada de sellar este acuerdo con Reino Unido, en un acto en el que los protagonistas serán el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, y el secretario de Estado para Europa y América del Norte del Ministerio de Asuntos Exteriores británico, Stephen Doughty. También estarán presentes Albares y el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, quienes han estado encima de las negociaciones desde que arrancaron.

Eso sí, por el momento entrará en vigor de forma provisional este miércoles hasta que no sea ratificado por Reino Unido y la Unión. Aun así, a las 00:00 horas de ese día tendrá lugar un acto para escenificar el adiós al que es considerado el "último muro de Europa continental".

Horas después, al mediodía, tendrá lugar la ceremonia que simbolizará la demolición de la verja de La Línea de la Concepción, a la que acudirán el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Albares. Un acto que iba a tener lugar este lunes, pero que se retrasó por la visita del jefe del Ejecutivo a la zona afectada por el incendio de Los Gallardos (Almería), que se ha cobrado la vida de 13 personas.

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