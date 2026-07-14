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"No hace tanto estábamos a -102"

Ducati señala a los cuatro pilotos que pueden arrebatarle el Mundial a Marc Márquez

Antes del parón de verano y con el ilerdense a 18 puntos de Jorge Martín, Davide Tardozzi, team manager de Ducati, ha analizado cómo se encuentra el campeonato.

Marc Márquez Marc MárquezGetty

Tras el Gran Premio de Alemania, que concluyó con doble victoria de Marc Márquez en Sachsenring, Jorge Martín se va al parón de verano como líder del Mundial.

Eso sí, la general está más apretada que nunca: a 14 puntos de encuentra Ai Ogura, a 18 Marc Márquez, a 22 Marco Bezzecchi y a 24 Di Giannantonio.

En declaraciones a 'As', después de verse a más de 100 unidades hace apenas un mes, Davide Tardozzi afirmó que ya se ve de lleno en la pelea.

"Tenemos que estar tranquilos y pensar en el campeonato, aunque todavía es muy largo. No hace tanto estábamos a -102 y entonces eso no era un problema porque el campeonato era largo. Ahora que estamos más cerca, también lo es, es larguísimo", explicó el team manager de Ducati.

Márquez comentó antes de Alemania que su gran rival es su físico, pero su jefe ve otros cuatro 'problemas': "Es muy verdad eso que dijo Marc, pero hay cinco pilotos que pueden ganar este Mundial".

"No hay que confiarse y todo es posible. Además, los chavales del Trackhouse están creciendo muchísimo y son absolutamente rivales para el título", ha añadido, llegando a incluir incluso en la contienda a Raúl Fernández, que está a 49 puntos de Martín.

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