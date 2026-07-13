Ahora

Mundial

Borja Iglesias responde a Mariano Rajoy y su comentario sobre Francia: "La riqueza de nuestro país es esa multiculturalidad"

¿Qué ha dicho? El delantero ha reconocido estar "sorprendido" con el comentario del expresidente: "Me sorprende que a estas alturas estemos con estas cosas".

El delantero Borja Iglesias atiende a la prensa El delantero Borja Iglesias atiende a la prensaAgencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Indignación en Francia y también en España. Las palabras racistas de Mariano Rajoy sobre que la selección francesa de fútbol estaba compuesta "sin franceses" han generado un enorme revuelo no solo en nuestro país, sino también en el territorio vecino y la situación ha llegado a tal punto que hasta los jugadores españoles han salido al paso de las declaraciones para señalar que no las comparten.

El más contundente ha sido Borja Iglesias. En una entrevista con DAZN, el delantero ha afirmado estar "sorprendido" con el comentario del expresidente del Gobierno: "Me sorprende que a estas alturas estemos con estas cosas porque entiendo la vida multicultural. Cada uno somos de un sitio y somos de una manera y creo que esa es la riqueza que tenemos".

"Francia es tan rica en muchas situaciones por la cantidad de personas de distintos orígenes que tiene y me da un poco de pena. Puedo entender que igual no lo dijo ni con mala intención, pero creo que tenemos que ser un poquito más cuidadosos", ha añadido.

De hecho, el jugador del Celta también ha señalado que es una situación que también vive tanto la selección española como nuestra sociedad: "La riqueza de nuestro país creo que es esa multiculturalidad".

Pau Cubarsí también se ha desligado de las declaraciones de Rajoy. El central, en una charla con RAC1, ha confesado que no se había enterado de lo dicho por el 'popular', pero que, en cualquier caso, "si juegan con la selección francesa al fin y al cabo son franceses".

"Independientemente del color de su piel porque al final debemos ser tolerantes con todos. El color de su piel no importa porque todos somos personas y todos merecemos respeto", ha añadido el defensor del Barcelona.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Guerra Rusia-Ucrania, en directo | Sánchez llega a París para participar en la reunión de la Coalición de Voluntarios para Ucrania con la sombra del "lío diplomático" por las palabras de Rajoy
  2. El juez Peinado da cinco días a Begoña Gómez para acreditar que solo usó el pasaporte para ir a Londres a la graduación de su hija
  3. La jueza imputa a Manuel Bautista, alcalde del PP de Móstoles, por acoso sexual y laboral a una exedil de su partido
  4. El doloroso regreso a la zona cero del incendio de Los Gallardos: "Pensamos que nos moríamos"
  5. Trump dice que EEUU es el "guardián" de Ormuz e impondrá una "compensación" del 20% por garantizar la seguridad de los buques
  6. Muere el actor Sam Neill, protagonista de 'Jurassic Park', a los 78 años