Borja Iglesias responde a Mariano Rajoy y su comentario sobre Francia: "La riqueza de nuestro país es esa multiculturalidad"

¿Qué ha dicho? El delantero ha reconocido estar "sorprendido" con el comentario del expresidente: "Me sorprende que a estas alturas estemos con estas cosas".

La polémica suscitada por las declaraciones racistas de Mariano Rajoy sobre la selección francesa de fútbol ha generado indignación tanto en Francia como en España. El expresidente afirmó que el equipo estaba compuesto "sin franceses", lo que provocó reacciones de jugadores españoles que se desmarcaron de sus palabras. Borja Iglesias, delantero del Celta, expresó su sorpresa y destacó la importancia de la multiculturalidad, afirmando que es una riqueza tanto en Francia como en España. Pau Cubarsí también se distanció, subrayando que los jugadores son franceses independientemente de su origen y que todos merecen respeto.

Indignación en Francia y también en España. Las palabras racistas de Mariano Rajoy sobre que la selección francesa de fútbol estaba compuesta "sin franceses" han generado un enorme revuelo no solo en nuestro país, sino también en el territorio vecino y la situación ha llegado a tal punto que hasta los jugadores españoles han salido al paso de las declaraciones para señalar que no las comparten.

El más contundente ha sido Borja Iglesias. En una entrevista con DAZN, el delantero ha afirmado estar "sorprendido" con el comentario del expresidente del Gobierno: "Me sorprende que a estas alturas estemos con estas cosas porque entiendo la vida multicultural. Cada uno somos de un sitio y somos de una manera y creo que esa es la riqueza que tenemos".

"Francia es tan rica en muchas situaciones por la cantidad de personas de distintos orígenes que tiene y me da un poco de pena. Puedo entender que igual no lo dijo ni con mala intención, pero creo que tenemos que ser un poquito más cuidadosos", ha añadido.

De hecho, el jugador del Celta también ha señalado que es una situación que también vive tanto la selección española como nuestra sociedad: "La riqueza de nuestro país creo que es esa multiculturalidad".

Pau Cubarsí también se ha desligado de las declaraciones de Rajoy. El central, en una charla con RAC1, ha confesado que no se había enterado de lo dicho por el 'popular', pero que, en cualquier caso, "si juegan con la selección francesa al fin y al cabo son franceses".

"Independientemente del color de su piel porque al final debemos ser tolerantes con todos. El color de su piel no importa porque todos somos personas y todos merecemos respeto", ha añadido el defensor del Barcelona.