GP de Bélgica de F1 2026: horarios y dónde ver entrenamientos, clasificación y la carrera en Spa

GP de Bélgica 2025 de F1: horario de entrenamientos, clasificación y carrera y dónde ver en TV

Este domingo 19 de junio, los pilotos de la parrilla disputarán una de las últimas carreras previas al parón veraniego. A las 15:00 hora española, comienza la carrera en Bélgica.

Después de una semana sin Fórmula 1, el 'Grand Prix' regresa una vez más con el GP de Bélgica. Con la clasificación más apretada que nunca, los 22 pilotos de la parrilla acudirán al Circuito de Spa-Francorchamps con el objetivo principal de acumular el máximo número posible de puntos.

El viernes 17 de julio, se realizarán los Entrenamientos Libres 1 a las 13:30 horas (hora española), seguidos de los Entrenamientos Libres 2 a las 17:00 para concluir la primera jornada en el trazado belga.

El sábado 18 se disputarán los Entrenamientos Libres 3 a las 12:30 hora española, previos a la clasificación al Gran Premio del domingo, que se realizará a las 16:00 horas. Esta vez, no habrá carrera sprint, al contrario que en la última carrera.

Por último, el domingo, día de la carrera, dará comienzo a las 15:00 hora española el GP de Bélgica. Una carrera de 44 vueltas, donde los pilotos pelearán en Spa-Francorchamps por el primer puesto, y apretar la clasificación para evitar que Kimi Antonelli coja ventaja, tras tres carreras sin revalidar el primer puesto.

Horario y dónde ver en TV

El GP de Bélgica disputado en el Circuito de Spa-Francorchamps, al igual que los entrenamientos libres y la clasificación, podrá verse en directo a través de 'DAZN'. Toda la información y actualidad sobre los entrenamientos, la clasificación, los pilotos españoles y la carrera se podrá seguir a través de la web de laSexta.

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