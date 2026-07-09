Newey desvela los detalles del Aston Martin B que permiten soñar a Alonso: "Prevemos un gran avance"

El jefe de equipo de Silverstone explicó en Gran Bretaña los cambios esperados para el nuevo AMR26 del piloto asturiano.

Tras el desalentador arranque de temporada que está firmando Aston Martin, todas las miradas están puestas en el Gran Premio de Hungría. En la cita que tendrá lugar a finales de julio, se espera que llegue el esperado paquete de mejoras al AMR26, así lo confirmó Adrian Newey en Silverstone.

De esta manera, el jefe de equipo de Fernando Alonso, explicaba los cambios: "Los elementos estructurales principales siguen siendo los mismos: la arquitectura del chasis y de la caja de cambios no cambia fundamentalmente, pero hemos reducido el peso de ambos, lo que requirió una nueva homologación y pruebas de choque del chasis delantero".

Se trata de una mejora sustancial, la primera de la temporada, y aunque Newey insiste en que "la estructura básica es similar", el ingeniero analizó los cambios esperados: "La suspensión delantera no ha sufrido cambios. La trasera ha sido ligeramente modificada. Hemos desarrollado un nuevo frontal y revisado sustancialmente las superficies aerodinámicas. Se trata de un paquete aerodinámico de gran envergadura combinado con una importante reducción de peso. El objetivo es acercarnos mucho al límite de peso".

Se prevé que las mejoras lleguen tanto al coche de Fernando Alonso como al de Lance Stroll, y con ellas, puedan mejorar sus pésimos resultados hasta el momento: "Prevemos un gran avance, pero me resisto a dar cifras concretas porque nuestras herramientas de simulación aún no son tan sofisticadas ni están tan bien correlacionadas como deberían". Un cambio de dinámica que llegaría en la última fecha antes de las vacaciones de verano, de cara al final de temporada.

"Por el momento, están mejorando, pero los verdaderos beneficios de ese trabajo se verán más adelante este año", aseguraba Adrian Newey, como recoge 'Motorsport'. Será un punto de inflexión fundamental en el 2026 de Alonso y podría resultar importante también de cara al futuro del asturiano en Aston Martin. Solo queda esperar para descubrir si finalmente en Hungría las cosas comienzan a mejorar para el bicampeón mundial.

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