David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación

David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, ha sido condenado a nueve años de inhabilitación para empleo público por prevaricación por la Audiencia Provincial de Badajoz, al igual que Miguel Ángel Gallardo y otros nueve acusados. Sin embargo, fue absuelto del delito de tráfico de influencias, ya que no se demostró que se ejerciera influencia para que obtuviera la plaza. La sentencia señala que Sánchez sabía que el puesto de Coordinador de Actividades de los Conservatorios fue creado para él, y que el proceso selectivo se simuló para aparentar legalidad, adaptando las condiciones a sus preferencias personales. Aunque no se probó tráfico de influencias, el tribunal considera que la prevaricación buscaba favorecerlo por razones espurias. Desde el PSOE, se respeta pero se discrepa de la sentencia, defendiendo que no hay pruebas contra David Sánchez y que su único "delito" es ser hermano del presidente.

El hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, ha sido condenado a nueve años de inhabilitación para empleo público por prevaricación por la Audiencia Provincial de Badajoz, que también ha condenado a Miguel Ángel Gallardo a 18 años de inhabilitación por otros dos delitos de prevaricación. Los otros nueve acusados condenados también a nueve años de inhabilitación por prevaricación.

No obstante, Sánchez ha sido absuelto de un delito de tráfico de influencias. Así, no queda demostrado que nadie ejerciera su influencia para que David Sánchez obtuviera la plaza. La condena recoge que no ha quedado acreditado "si la toma de decisión se hizo a petición de este último o de personas del entorno del beneficiario de la plaza de empleo público o relacionadas con el mismo conocedores de dicha necesidad o si tal decisión se realizó "motu proprio" con el designio de favorecer al Sr. Sánchez Pérez-Castejón por su relación de parentesco con quien era una figura política señera y futuro Secretario General del PSOE, por reelección en el cargo, a la sazón D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón".

La sentencia, a la que ha tenido acceso laSexta, esgrime que Sánchez tuvo "conocimiento previo de que el Puesto de Coordinador de las Actividades de los Conservatorios se había creado para él" y se presentó a la convocatoria e "hizo la entrevista para simular la legalidad formal del procedimiento, siendo el principal beneficiario del mismo, al conseguir que se adaptaran las condiciones de su puesto a sus referencias personales, como el no tener que acudir diariamente a un despacho y el dedicarse a la ópera".

"Cooperó realizando actos nucleares: presentó la solicitud correspondiente en el concurso de méritos para la adjudicación de la plaza creada para él, participó en el proceso selectivo maquillado aportando documentación y derivó, incumpliendo el contenido obligacional del contrato de coordinador de actividades de los conservatorios, a actividades operísticas que no guardaban relación alguna con el puesto primigenio para el que había sido nombrado, interesando y consintiendo que, al socaire del denominado cambio de nomenclatura de la plaza, se creara otra absolutamente diferente de la que seguía siendo titular y beneficiario", añade la condena.

Esta condena añade que "no está acreditado el delito de tráfico de influencias", algo que esgrimen así: "Si bien se alza la convicción de este Tribunal de que la prevaricación cometida obedecía al designio de favorecer por razones espurias a Don David y Don Luis María, albergamos dudas, que no han sido despejadas a la luz de las pruebas practicadas en el plenario, referentes a la utilización de concretas conductas de presión, prevalimiento, en definitiva, influencias ejercidas en orden a conseguir las resoluciones que pudieron generar directa o indirectamente beneficio económico para aquellos".

En las filas socialistas respetan la sentencia pero que discrepan de la misma. Fuentes de la dirección del PSOE consultadas por laSexta se preguntan por cuánto tiempo más se va a hacer daño a la familia del presidente del Gobierno y perjudicando la imagen de la justicia. Defienden que no hay pruebas contra David Sánchez y que su único delito es ser hermano de un presidente del Gobierno progresista.

La plaza era un "traje a medida" para David Sánchez

El escrito habla de la plaza como "un traje a medida" para David Sánchez. "Se simuló con dicha fórmula administrativa lo que constituía la creación de un puesto de trabajo público radicalmente diferente, cuyas funciones ni siquiera llegaron a ser definidas, buscando con ello ajustarse a las inquietudes por el género operístico de aquel acusado y dotarlas de importantes partidas presupuestarias, haciéndole, en expresión castiza, un traje a medida al beneficiario de la plaza", afirma el escrito.

No ha probado, no obstante, que nadie "ejerciera presión o influencia" para dar la plaza a David Sánchez. En el escrito se critica que el "enchufismo" es "poco ética daña la salud democrática, fomenta la corrupción y la desigualdad de oportunidades, con merma de la eficiencia en el desempeño del empleo en las administraciones públicas".

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