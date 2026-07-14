¿Está copiando Sinner el juego de Carlos Alcaraz?: ojo a la opinión de un extenista

Andy Roddick y Simone Vagnozzi han conversado sobre el cambio de estilo de juego del italiano, el cual recuerda a la agresividad y forma con la que juega el español.

Jannik Sinner ha aumentado su palmarés al batir en cuatro sets a Alexander Zverev en la final de Wimbledon. Con cinco Grand Slams en su vitrina personal, el italiano se acerca a los siete de su acérrimo rival, Carlos Alcaraz, mientras este continúa recuperándose de su lesión en la muñeca derecha.

Sin la presencia de Alcaraz en pista, Sinner está aprovechando para ganar la mayoría de torneos al no tener oposición, e incluso se sospecha que está copiando el juego de Carlitos para ser más agresivo y dominar más a sus rivales.

"Ya me habéis oído hablar mucho de Carlos y de cómo prepara el terreno para la dejada. Sinner está haciendo eso. Lo ha hecho en puntos importantes", ha explicado el extenista estadounidense Andy Roddick en su podcast 'Served'.

A su vez, el exnúmero uno del mundo ha contado con la presencia de Simone Vagnozzi, uno de los entrenadores actuales del propio Sinner, el cual ha hablado de la preparación del tenista y su nuevo estilo de juego.

"Nuestro plan es convertirlo en un jugador cada vez más agresivo: subir a la red con más frecuencia, utilizar algunos golpes cortos más en los momentos adecuados y ampliar aún más su repertorio", ha añadido Vagnozzi, reconociendo que su intención es hacer de Sinner un jugador más afín al estilo de Alcaraz.

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