El 'pero' que Ducati le pone a Marc Márquez

A pesar de estar consumando una remontada que puede ser histórica, desde Borgo Panigale reconocen que no está siendo todo lo competitivo que puede debido a su estado físico.

Tras el Gran Premio de Alemania que dejó a Marc Márquez a 18 puntos de Jorge Martín cuando hace apenas un mes estaba a más de 100 unidades, Davide Tardozzi explicó en 'GPOne' las dificultades que lleva arrastrando el ilerdense desde hace más de ocho meses.

"Evidentemente el año pasado Marc estaba mucho mejor. Con lo que le ocurrió en Indonesia, y luego con la caída en Le Mans, que puso de manifiesto otro problema latente que creíamos erróneamente que se había resuelto durante el invierno, todo esto condicionó muchísimo su inicio de campeonato", arrancó.

Es por ello que pone en valor su tercer puesto en la general: "Yo creo que Marc vale mucho más que las primeras carreras que hizo, y pienso que lo ha demostrado en las últimas cuatro".

Eso sí, el team manager de Ducati asegura que aún no está al 100%: "Marc aporta un valor añadido, y que no es discutible. Creo que en este momento está recuperando la confianza con la moto, pero el físico tiene que sostenerle".

Y ese es el único 'pero' que se le puede poner al eneacampeón: "Hasta que el físico no le sostenga al 100%, tendremos un Marc que no podrá ser súper competitivo como el año pasado".