Tesh Sidi, sobre el juez Peinado tras su última providencia sobre Begoña Gómez: "Se nos está haciendo larguísima su jubilación"

Tesh Sidi considera que el juez Peinado "tiene una clarísima obsesión con Begoña Gómez" tras pedirle pruebas de sus viajes y afirma que "a golpe de titulares y necesidad de protagonismo está poniendo en duda la confianza de la ciudadanía en la Justicia".

Hoy el juez Peinado reclamaba a Begoña Gómez su pasaporte porque, según el magistrado, no queda claro que la mujer del presidente del Gobierno no hubiera acudido únicamente al acto de graduación de su hija en Reino Unido.

De este modo, la providencia del juez Peinado da a Begoña Gómez un plazo improrrogable de cinco días para acreditar que utilizó el pasaporte exclusivamente para el viaje a Londres.

Tesh Sidi considera que el juez Peinado "tiene una clarísima obsesión con Begoña Gómez" y afirma que "se nos está haciendo larguísima su jubilación".

"A golpe de titulares y de necesidad de protagonismo está poniendo en duda el ejercicio y la propia confianza que tiene la ciudadanía en la Justicia", prosigue la diputada de Más Madrid en el Congreso, que considera que "debería ser bastante reprobado el trabajo que hace por parte de magistrados y otros funcionarios de la Justicia, porque no representa el trabajo de la Justicia".

En este sentido, recuerda que la Audiencia Provincial ha señalado errores del juez Peinado y asegura que, en su caso, "me daría pánico tenerle como juez".

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