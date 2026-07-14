La UCO confirma que el PSOE pagó 43.225 euros a Leire Díez a través de dos intermediarios

Los detalles Según un informe al que ha tenido acceso laSexta, las nóminas de la consultora de Gaspar Zarrías ocultaban "pagos del PSOE".

La Unidad Central Operativa (UCO) ha enviado al juez Santiago Pedraz un informe detallando pagos a Leire Díez, conocida como la "fontanera del PSOE", por un total de 43.225 euros entre agosto de 2024 y enero de 2025. Estos pagos se realizaron a través de intermediarios como la consultora de Gaspar Zarrías e Ismael Oliver. El informe revela que las nóminas de la consultora ocultaban pagos del PSOE. Además, se menciona a Crónica Libre, medio al que se habrían pagado 18.125 euros mediante una empresa intermediaria. La UCO solicita mantener el análisis de cuentas bancarias para detectar posibles movimientos no identificados y comprender mejor el flujo de fondos.

La Unidad Central Operativa (UCO) ha enviado al juez Santiago Pedraz un nuevo informe en el que cuantifica los pagos a la fontanera del PSOE, Leire Díez a través de dos intermediarios: 16.000 euros en cuatro transferencias a través de la consultora de Gaspar Zarrías y otros 27.225 a través de las empresas de Ismael Oliver, primer abogado de Koldo García. En total, 43.225 euros entre agosto de 2024 y enero de 2025.

Según un informe al que ha tenido acceso laSexta, las nóminas de la consultora de Gaspar Zarrías ocultaban "pagos del PSOE". La UCO apunta que estas nóminas percibidas por Leire Díez "habrían sido realmente un método para que esta recibiera cantidades con origen en el PSOE".

En relación con este extremo, como resultado del requerimiento practicado en la calle Ferraz núm. 68-70, habrían sido aportadas cuatro facturas con origen en la mercantil Zaño. El PSOE, además, habría pagado 36.300 euros a Zaño Sociedad Consultora y esta cuatro nóminas de 7.505 euros (4.000 netos).

De esta manera, la UCO ha pedido mantener el análisis de las cuentas bancarias a las que solicitó acceder por si hubiera movimientos no detectados. "De la forma en que las cuentas fueron identificadas por el partido y de que varias de las cuentas señaladas lo han sido únicamente en atención a la información consignada en las facturas, sin que en este momento pueda determinarse si estas fueron efectivamente abonadas en dichas cuentas ni cuál fue el destino final de los fondos, resulta prematuro limitar la solicitud únicamente a las cuentas inicialmente consideradas como afectadas", sostiene el informe.

Así, la UCO ha señalado que, "en este estado de la investigación no puede descartarse que los importes hubieran sido transferidos entre distintas cuentas titularidad de una misma persona física o jurídica vinculada a esta, circunstancia que únicamente podrá verificarse mediante el análisis conjunto de la operativa bancaria".

Por ello, han pedido mantener la solicitud de información bancaria con el objetivo de "posibilitar un análisis completo de los hechos investigados y evitar que una limitación prematura de las cuentas objeto de requerimiento pueda impedir el conocimiento del recorrido de los fondos o de operaciones relevantes para la investigación".

En el informe, la UCO también menciona a Crónica Libre, el medio que supuestamente habría utilizado la cloaca del PSOE para difundir algunos de sus mensajes. A este medio apunta el nuevo informe de la UCO. Se habrían pagado 18.125 euros también utilizando una empresa intermediaria.

"Dicha operativa habría también podido observarse en relación con la mercantil GRUPO CRÓNICA LIBRE SL, respecto de la cual igualmente se habría intentado articular el abono de cantidades con cargo al partido, si bien en esta ocasión, mediante la intermediación de una tercera mercantil, a saber, IKI GROUP COMMUNICATIONS SL", recoge el informe.

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