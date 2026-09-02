El homenaje de Ferrari a Michael Schumacher en una fecha muy especial

En el Gran Premio de Italia, en Monza, Ferrari va a lucir una decoración especial en homenaje al gran campeón alemán.

La Fórmula 1 pasará por Monza este fin de semana justo antes de llegar a Madrid. Y allí, en Italia, Ferrari va a homenajear a Michael Schumacher, su gran campeón.

Los coches rojos de Charles Leclerc y Lewis Hamilton lucirán siete estrellas en el mono del monoplaza como recuerdo a sus siete mundiales.

Se cumplen ahora 30 años de su primera victoria con Ferrari y 20 de la última.

"Una decoración digna del hogar. Nuestra decoración de Monza está aquí, inspirada en el impacto duradero de Michael Schumacher en nuestro equipo", ha publicado el equipo italiano a través de sus redes sociales.

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