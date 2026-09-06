AfD, el ejemplo del triunfo del odio: "Son palabras mayores, sobre todo pensando en la historia de Alemania"

Los detalles Ulrich Siegmund, el líder de Alternativa para Alemania en Alta Sajonia, ha sabido capitalizar todos los motivos que explican el auge de la extrema derecha en la región de la Alta Sajonia.

En 1998, 18 trabajadores españoles en Alta Sajonia, Alemania, sufrieron el acoso de grupos neonazis, que incluso incendiaron su vivienda. Casi 30 años después, la ultraderecha podría gobernar en esa región, con Alternativa para Alemania liderando las encuestas, acercándose al 40% de los votos. Steven Forti, profesor de Historia Contemporánea, señala que el auge de la extrema derecha se debe a diferencias históricas entre el este y el oeste de Alemania, y a la percepción de ser ciudadanos de segunda. Aunque un pacto entre partidos podría evitar su gobierno, el discurso xenófobo parece asegurar su victoria.

Regresaron a sus casas tras haber vivido aterrorizados durante dos meses. 18 trabajadores españoles habían viajado a la región de Alta Sajonia, en Alemania, para poder ganarse la vida en la construcción.

"Nada más llegar al pueblo, a las pocas semanas, se empezó a inundar el pueblo de pancartas y panfletos y las típicas frases que se leían era 'Fuera los extranjeros criminales'", recuerda Leo Contreras, trabajador español migrante.

Grupos neonazis los insultaban, les pegaban y llegaron, incluso, a incendiar su vivienda. Era 1998 y este domingo, casi 30 años después, en esa región, Alta Sajonia, la ultraderecha podría conseguir gobernar.

"Será el primer partido con diferencia, con un porcentaje de votos que se acercará como mínimo al 40%. Estas son palabras mayores, sobre todo pensando en la historia de Alemania", apunta Steven Forti, profesor de Historia Contemporánea en Universitat Autónoma de Barcelona.

Ulrich Siegmund, el líder de Alternativa para Alemania en Alta Sajonia, ha sabido capitalizar todos los motivos que explican el auge de la extrema derecha allí: "Hay que tener en cuenta una cuestión histórica, que son las diferencias entre la regiones del este de Alemania y la Alemania occidental".

"Hay un sentimiento de haber sido considerados ciudadanos de segunda. Por otro lado, Alemania está viviendo una serie de trimestres de recesión o de profundo estancamiento económico", ha añadido Forti.

Su discurso xenófobo previsiblemente le dará la victoria, aunque si sus contrincantes consiguen los números suficientes, podrían pactar para evitar que gobierne: "Los cordones democráticos no son la solución para frenar el auge de la extrema derecha, son un paliativo. Para frenar el auge de la extrema derecha hay que ir a las razones que explican su consenso electoral".

Si no hay cordón sanitario, veremos el primer gobierno regional ultraderechista en Alemania desde la Segunda Guerra Mundial.

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