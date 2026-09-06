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La FIFA ratifica que Infantino se presentará a la reelección en 2027: "Nada ha cambiado"

Los detalles Un portavoz del máximo organismo del fútbol ha recalcado que el dirigente ya aseguró que se presentaría de nuevo pese a la polémica.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA Gianni Infantino, presidente de la FIFAReuters
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Gianni Infantino se presentará a la reelección como presidente de la FIFA. Pese a la polémica generada por su intención de vender las competiciones del organismo a inversores privados y tener tres confederaciones en contra, la intención del dirigente suizo de 56 años se mantiene.

Así lo ha desvelado en un comunicado un portavoz del máximo organismo del fútbol. "El presidente de la FIFA anunció en abril que se presentará a la reelección en 2027. Por supuesto, nada ha cambiado. El señor Infantino se presentará a la reelección", ha afirmado.

Todo pese a que la UEFA, la AFC y la CONCACAF se unieran para pedir su dimisión tras la noticia de que planeaba vender una participación del 20% en la Copa del Mundo y otros eventos de la FIFA.

Una ratificación que llega también después de que el propio Infantino no lo aclarara este sábado durante su asistencia a la Copa Mundial Sub-20 en Polonia: "Habrá mucho que decir, pero habrá un momento y un lugar adecuados para hacerlo".

Por el momento, nadie ha anunciado formalmente una candidatura para disputar el puesto a Infantino en las elecciones del próximo año.

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