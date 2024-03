Guenther Steiner ha dejado un enorme vacío en el mundo de la Fórmula 1. Al menos en el paddock, porque el que fuese jefe de Haas, uno de los más mediáticos de todos cuantos se recuerdan en estos últimos años, ha estrenado su columna particular en la web oficial de la F1 para hablar de cómo fue todo en su equipo... y de cómo es ahora que ya no está en él.

Y lo cierto es que ahora que está fuera tiene una cosa en la cabeza. "Más me doy cuenta de que me quedé demasiado tiempo en Haas".

"Cuando te alejas es cuando te aclaras. Cuando ves lo que tienes que hacer. Mientras estás allí niegas todo. Crees que puedes, pero no puedes", dice Steiner.

En ese sentido, prosigue: "Es la primera vez desde hace diez años que desconecto de la Fórmula 1".

"Quiero pelear con los de arriba"

Luego, hora de hablar de Haas: "No podías pelear por los podios sin las armas que tenías los demás. No quiero volver a ser séptimo, eso ya lo he hecho. Quiero luchar con los de arriba".

Y es cuando se compara con Toto Wolff. Cuando se compara con Mercedes... y también con Red Bull: "Cuando empezó con ellos el equipo no estaba en la cima".

"¿Cuánto tardaron en ganar?"

"Tenían la ventaja del motor, pero lo preparó todo para tener éxito y ganaron ocho Mundiales. Y con Red Bull, lo mismo. ¿Cuánto tardaron en ganar?", cuestiona.

"Cada año mejoraban. Necesitas paciencia. Planificación a largo plazo", sentencia el mítico Steiner.