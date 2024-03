Qué diferente es todo para Aston Martin si miramos a 2023. Si miramos a un año en el que su tanda larga era colosal. En el que eran un ejemplo, el ejemplo junto a Red Bull, de cómo maximizar el rendimiento de los neumáticos. Sí, todo a costa del sábado. A costa de un sábado que ahora es el gran arma y el principal punto fuerte del AMR24.

De un monoplaza que es, en estos momentos, el quinto de una parrilla de diez. Está justo en el medio. Pero está en el medio de un Mundial tremendamente igualado para todos los que no son Red Bull. En el que Ferrari, McLaren, Mercedes y ellos mismos van a librar una batalla larga.

Una que no se gana tras dos carreras. Que no se pierde tras dos carreras. Una en la que McLaren, en 2023, sentó cátedra. Porque ellos no se rindieron. Porque ellos tenían un plan. Porque su mejora fue tal que pasaron de estar al fondo a ser el mayor enemigo de Red Bull y a subir de manera asidua al podio en la segunda mitad del campeonato.

A eso aspiran en Aston Martin. Porque ellos también tienen un plan en este 2024. Uno que acaba de empezar. Que no reside en triunfar al comienzo para desfondarse al final. Uno en el que van a traer mejora tras mejora con una carrera marcada en rojo.

Imola, todo al verde

Porque en Silverstone han puesto una cruz en Imola. En el Gran Premio de Emilia Romagna. Ahí es cuando quieren introducir su primer gran paquete de actualizaciones en el AMR24 con un objetivo claro.

Tan claro como complicado por no decir imposible. Porque quieren cerrar la brecha, igualar, con Red Bull. Porque buscan no pocas décimas con dichas mejoras para volver a ser el gran perseguidor del equipo de las bebidas energéticas.

Están lejos, al menos en la tanda larga. Con todo, tal y como recogen en 'formu1a.uno', están más que confiados en su idea y en San Marino como comienzo del camino a seguir.

Es la de Imola la sexta carrera del campeonato. Quedan todavía Australia, Japón, China y Miami. Es la primera de las que se van a disputar por Europa. Es una prueba que está fechada, en este 2024, para el fin de semana del 17 al 19 de mayo.

Será entonces cuando se sepa si sí o si no. Si sí funciona lo que planea Aston Martin o si por el contrario vuelven a pinchar en hueso. Si hacen lo de 2023... o si son el McLaren de 2024.