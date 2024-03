La sanción a Fernando Alonso sigue provocando rechazo entre los más grandes de la Fórmula 1. El último a pronunciarse ha sido el mítico Eddie Jordan. El antiguo fundador de la escudería que llevaba su nombre no ha dudado en criticar la decisión de la FIA tras el Gran Premio de Australia.

El piloto asturiano recibió una sanción de 20 segundos que le relegó hasta la octava posición tras el accidente de George Russell, una sanción a la que ni siquiera la propia FIA fue capaz de explicar en su comunicado oficial. En esta ocasión, es Jordan el que pone el grito en el cielo.

"No podemos olvidar que era la posición de Alonso. Vimos lo que hizo con Sergio Pérez en Brasil. Lo adelantó para tener DRS y rebufo en la recta. Alonso es un piloto muy inteligente. No hay muchos pilotos que realmente pueden competir con Alonso en lo que respecta a juegos mentales, porque creo que está por encima de todos. Sólo él sabe lo que pasó exactamente", señaló Eddie en el podcast 'Formula for Success'.

"Parecía que el coche estaba frenando. Si ese es el caso, el conductor que va detrás tiene que tener cuidado. Siempre tienen que tomar la iniciativa, porque tienen que sopesar en su cabeza todo lo que les ofrezca la opción más segura", añadió.

Jordan ha querido recordar a Ecclestone para criticar la sanción: "Me enfado mucho cuando veo una carrera y pienso que Alonso terminó quinto y luego retrocedió tres puestos. Recuerdo que Bernie Ecclestone odiaba esto. Solía decirle a los comisarios que le dieran media hora o una hora. No se permitía dar un resultado diferente después de la carrera porque era injusto para la televisión y para todos los demás".

"Crea confusión. En mi opinión deberían haberle penalizado con dos puestos en la parrilla de salida para la próxima carrera si creen que algo pasó, pero no le quiten el puesto. ¿Por qué haría eso? Es una tontería. ¡Por Dios, Fórmula 1, actúe con normalidad por una vez! El resultado es el resultado. Y si hay sanciones, serán para el futuro", concluyó.