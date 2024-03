Fernando Alonso finaliza su contrato con Aston Martin al término de la presente temporada. El piloto asturiano no ha querido dejar pistas sobre su futuro, aunque lo que está claro es que opciones no le van a faltar.

Con la escudería británica esperando la decisión final de Fernando, el abanico de opciones dentro de la Fórmula 1 es más amplio que nunca. Red Bull y Mercedes son dos de las escuderías que aún tienen un asiento libre para la temporada 2025, un asiento en el que puede acabar sentado el bicampeón del mundo.

Sin embargo, no todo empieza y acaba en la Fórmula 1. De eso sabe un rato el asturiano, quien ya se ha recorrido el mundo a base de participar en categorías como laIndyCar o el Mundial de Resistencia. De hecho, Alonso ya sabe lo que es ganar en el WEC.

Consiguió hacerse con el Campeonato de Resistencia en 2019, además de conseguir la prestigiosa victoria en las 24 Horas de Le Mans en 2018 y 2019, así como las 24 Horas de Daytona en 2019. Está claro que regresar al WEC no sería tan descabellado, aunque no parece lo más probable...

El asturiano admitió en unas declaraciones a 'Racing News 365' que permanece interesado en esta competición, aunque por el momento no entra en sus planes: "Sí, pero ahora no. No me ha venido a la cabeza".

"Me encanta el Valkyrie. Recibiré el mío –la versión de calle– en julio. Estoy esperando tanto, ¡porque falta un año para la entrega! Entonces, ¿por qué no? Quizás, si conduzco el coche en casa y luego lo conduzco en un circuito, será precioso", concluyó el piloto ante la posibilidad de un nuevo salto al WEC junto a Aston Martin.