Felipe Massa ha demandado a la FIA, a la Fórmula 1 y a Bernie Ecclestone. Reclama el título mundial de 2008 por el famoso 'Crashgate' de Singapur, en el que Fernando Alonso se hizo con la victoria por el accidente inicial de su compañero en Renault, Nelson Piquet.

Y Ecclestone entiende la decisión que ha tomado el expiloto brasileño. Asegura en 'Racing News 365' que ha tomado la decisión correcta: "Si me hubiera preguntado, le habría dicho que lo correcto era demandar y dejar que un juez inglés decidiera lo que está bien y lo que está mal".

"No puedo decir nada sobre el resultado ni sobre lo que ocurrirá. No tengo ni idea, no creo que nadie la tenga, pero desde su punto de vista, es mejor que un juez inglés dicte sentencia. Será más útil para él", expresa el que fuera jefe de la F1 en aquel momento.

La demanda de Felipe Massa

Tal y como informó 'Motorsport' este lunes, Felipe Massa ha presentado una demanda en el Tribunal Superior de Justicia de Londres contra la Federación Internacional del Automóvil, la Formula One Management y Bernie Ecclestone, quien fuera jefe de la Fórmula 1, por el 'Crashgate'.

El expiloto de Ferrari exige el campeonato del mundo de 2008. Y no sólo hace una reclamación deportiva, también económica: una indemnización millonaria que podría alcanzar los 175 millones de euros.

Sus palabras

"Siempre dije que lucharía hasta el final. Como la FIA y la FOM han decidido no hacer nada, intentaremos corregir esta injusticia histórica en los tribunales. El asunto está ahora en manos de los abogados y están plenamente autorizados a hacer lo que sea necesario para que se haga justicia en el deporte", ha dicho Massa.