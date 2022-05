Como hacía Pulgarcito en el cuento, Fernando Alonso no para de dejar miguitas de pan en el camino de su futuro. Tan solo se han consumido cinco citas del extenso calendario de Fórmula 1 en la presente temporada de 2022, pero equipos y pilotos ya se encuentran con el rabillo del ojo puesto en la 'silly season' que se avecina este verano.

El asturiano, que regresó al 'Gran Circo' tras dos años probando otras disciplinas de automovilismo con el objetivo de volver a ganar, se encuentra frustrado por el mal arranque de campaña: dos puntos en cinco carreras es un bagaje muy pobre para el bicampeón.

La fiabilidad del Alpine A522 está en permanente duda y eso le hace a Alonso plantearse la posibilidad de cambiar de aires ya que, tal y como él mismo afirma, solo le quedan "dos o tres años" más en F1.

"Daré prioridad a Alpine porque son los que han confiado en mí, pero tampoco puedes descartar nada. Todos queremos ganar, todos queremos ser competitivos y hay que ver qué opciones hay fuera", señaló el bicampeón del mundo a 'Jugones' en una entrevista exclusiva, dejando entrever que salir es una posibilidad.

Paralelamente, en declaraciones recogidas por 'Mundo Deportivo', Fernando asegura que no ha hablado con "nadie" por el momento, pero que quiere analizar el plan de temporada de otros equipos de cara a 2023.

"Lógicamente, las nuevas reglas siempre ponen un orden diferente entre los equipos y hay que ver qué posibilidad hay entre los equipos que tengan opciones de ganar en los próximos años. Así que esa será la prioridad cuando tenga pensado hablar con otro equipo", ha señalado.

Eso sí, queda mucha temporada y toca ver la evolución que lleva a cabo Alpine: "Creo que hemos dado un paso adelante. Y ahora falta ver las evoluciones durante el año, porque con una normativa nueva va a haber una gran evolución durante el año y ahí es un punto que tenemos que descubrir".

La esperada evolución no quita que Fernando Alonso no haya desaprovechado la oportunidad para darle un toque de atención a su equipo por no ha "aprovechar" del todo la oportunidad del nuevo reglamento.

"Este año ha habido una reorganización de todo en cuanto al rendimiento e algunos equipos hicieron un mejor trabajo que los demás. Así que aprovecharon esa oportunidad y parece que nosotros no la aprovechamos completamente", afirmó en una reciente entrevista en la 'BBC'.

"Sabemos que hay un par de cosas que podemos hacer. Este primer año de las nuevas reglas aprendes mucho de otros coches y filosofías, por lo que hay muchos atajos en el rendimiento que puedes encontrar muy fácilmente", zanjó el ovetense.

Tal y como explicaron los 'peces gordos' de Alpine y el propio Alonso, ambas partes se sentarán en la mesa para tratar la renovación de su contrato a partir del Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, que tendrá lugar en julio. 'El Plan' apunta a continuar en Alpine... pero 'Magic' no descarta cambiar de equipo para un 'último baile' en busca del tricampeonato.

