"Me gustaría correr otros dos o tres años, no creo que sea mi último Gran Premio de España": Fernando Alonso tiene claro que su periplo en Fórmula 1 no concluirá al término de la presente temporada. El bicampeón del mundo ha concedido una entrevista a 'Jugones' y ha asegurado tener cuerda para rato.

Sus últimas actuaciones, a pesar de los problemas de fiabilidad del A522, así lo demuestra. "Me encuentro a tope, al 100%. La salida de Miami fue una de las mejores de los últimos años", ha explicado el asturiano.

"Tarde o temprano llegarán los resultados, un poco de paciencia y a mejorar", ha añadido. Sobre su futuro en la escudería gala, Alonso afirma que es su primera opción... pero no cierra la puerta a otros equipos si le ofrecen un monoplaza más competitivo.

"Daré prioridad a Alpine porque son los que han confiado en mí, pero tampoco puedes descartar nada. Todos queremos ganar, todos queremos ser competitivos y hay que ver qué opciones hay fuera", ha señalado. En Alpine, Aston Martin u otro equipo, 'Magic' tiene claro cuál es su objetivo: "Sería un reto volver a ganar, pero no va a ser este año seguramente".