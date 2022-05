Tras un decepcionante arranque de temporada donde solo ha sumado dos puntos en las cinco primeras carreras, Fernando Alonso quiere revertir su situación este fin de semana en el Gran Premio de España en Montmeló y comenzar a dar motivos en forma de puntos para ganarse una renovación en Alpine.

La sombra de Oscar Piastri, campeón de Fórmula 3 y Fórmula 2, es cada vez más alargada, pero Laurent Rossi y Otmar Szafnauer, los 'peces gordos' de la escudería de Enstone, ya han fijado fecha para sentarse a negociar con el asturiano, lo que denota la confianza del equipo en el bicampeón del mundo.

En declaraciones a la 'BBC', Alonso ha vuelto a destacar que no se ve fuera del 'Gran Circo' en 2022: "Sí, quiero seguir. No he cambiado de idea, tampoco he pensado mucho más. Me encuentro bien, física y mentalmente fresco para seguir unos cuantos años más. No sé si antes o después del verano, pero espero tener noticias".

¿Con Alpine? Todo apunta a que así será: "No hablamos oficialmente. Pero, sí, creo que la posibilidad estará ahí. La motivación sigue ahí para ganar y cerrar esa brecha, incluso sabiendo lo extremadamente difícil que será".

De hecho, 'Magic' cree que está en su "mejor momento", incluso por encima del nivel que ofreció en Renault en 2005 y 2006 conquistando los dos Mundiales de Fórmula 1.

"El próximo año, o los próximos dos años, me encantaría continuar y seguir pilotando porque me siento en mi mejor momento. Sería un error ver la F1 desde casa mientras todavía me siento al 100% de mis capacidades", ha explicado.

Eso sí, si su nivel baja, él será el primero en echar el freno de mano a su periplo en F1: "Cuando sienta que no es así, seré el primero en levantar la mano y parar porque la F1 es muy exigente, hay que sacrificar muchas cosas en la vida para seguir corriendo. Pero, de momento, todavía vale la pena hacerlo".

'Palito' a Alpine

Paralelamente, analizando el cambio reglamentario, Fernando cree que Alpine no ha "aprovechado" del todo la oportunidad: "Este año ha habido una reorganización de todo en cuanto al rendimiento e algunos equipos hicieron un mejor trabajo que los demás. Así que aprovecharon esa oportunidad y parece que nosotros no la aprovechamos completamente".

"Sabemos que hay un par de cosas que podemos hacer. Este primer año de las nuevas reglas aprendes mucho de otros coches y filosofías, por lo que hay muchos atajos en el rendimiento que puedes encontrar muy fácilmente", ha zanjado el ovetense, que también ha aprovechado para mandarle un "recordatorio" a Lewis Hamilton dada su situación actual en Mercedes.

