La verdadera relación que guardan Esteban Ocon y Fernando Alonso es una auténtica incógnita. Sin embargo, el piloto francés ha querido analizar el trato que tiene con su compañero en Alpine tanto dentro como fuera de los circuitos. Ya se trata de la segunda temporada trabajando mano a mano en la escudería francesa.

Ocon ha comparado su experiencia anterior con Sergio 'Checo' Pérez en Force India y la actual con el piloto asturiano. En aquella época los dos pilotos iban mucho más al límite, siempre querían terminar uno por encima del otro y no controlaban tanto sus riesgos, mientras que ahora está todo bajo control y se trata de una rivalidad sana.

"La situación con Sergio era diferente a la que es con Fernando. Con Sergio siempre íbamos muy justos y a veces no acabamos las carreras, llegó un punto en el que estábamos demasiado al límite. Con Fernando, cada vez que luchamos en pista, nunca llegamos al riesgo de dañar el coche, sabemos lo que podemos hacer", confesó en unas declaraciones ofrecidas al podcast oficial de la Fórmula 1, 'Beyond The Grid'.

"Ya lo hicimos en Yeda este año y también en el pasado en otras carreras. Siempre va a estar apretado. Fernando es muy duro en pista, pero siempre sabe cuándo ya no es momento de serlo. Me acuerdo en sus tiempos en McLaren y los míos en Force India, siempre teníamos batallas duras, pero justas, eran bonitas esas luchas. Sé que puedo confiar en él", añadió.

El piloto francés reconoció que varias personas del mundo del automovilismo le advirtieron la temporada pasada de que no era nada fácil ser compañero de equipo de Alonso, pero su sensación hasta el momento no ha sido esa: "Ser compañero de Fernando no es tan brutal como algunos creen".

"Mucha gente en el paddock me llegó a decir eso, que tuviese cuidado con él, que es muy duro con el que está al otro lado del garaje y también que le gustaban los juegos mentales. Les dije que quería hacer yo mi propio juicio", agregó al medio citado.

Por último, aseguró que la pasión de ambos es competir en el 'Gran Circo': "Su vida son las carreras, todo lo que hace tiene algo que ver con eso y conmigo pasa lo mismo. Puede sonar algo aburrido, no tenemos demasiado interés por otras cosas pero nos podemos reír juntos. Estoy muy contento de ser su compañero de equipo, es un honor trabajar a su lado y es genial que los dos nos apretemos tanto, llevamos al equipo a un nivel que no había en el pasado".