Red Bull no es inalcanzable. Es el mensaje que Mercedes está mandando de forma constante durante los últimos días. El equipo alemán dio un gran salto adelante en el Gran Premio de España y se confirmó en Canadá, subiendo al podio en ambas carreras.

Esa revolución se debe, principalmente, al paquete de mejoras que estrenaron en Mónaco, con el que renunciaron definitivamente a su peculiar diseño sin pontones.

Ahora, Mercedes ve mucho más cercana la opción de pelear por victorias. De hecho, desde Brackley aseguran que podrán hacerlo en la parte final de la temporada. Para ello introducirán mejoras en el Gran Premio de Gran Bretaña, que se disputará en Silverstone entre el 7 y el 9 de julio.

Tanto Mercedes como Aston Martin están acortando la ventaja de Red Bull, que fue aplastante en las primeras carreras. Sin embargo, nadie entendía cuál era la clave de la superioridad del equipo de las bebidas energéticas.

En un principio se creía que se debía a la eficacia de su DRS, pero los equipos han conseguido evolucionar el alerón trasero y ser igual de rápidos en recta que el RB19 y los austriacos han seguido dominando.

Por ello, muchos ingenieros y expertos empezaron a sospechar que Red Bull estaba consiguiendo una gran ventaja con el fondo plano. En Mónaco, el accidente de 'Checo' Pérez permitió a los fotógrafos captar el suelo del coche del mexicano, y no era tan espectacular como se esperaba. Al menos, así lo cree James Allison, director técnico de Mercedes.

La clave no estaba en el suelo

"Para que descubras bien el suelo de Red Bull, hay que juguetear mucho en el túnel de viento. Puedes ver desde Mónaco el amor y cuidado que han dedicado a esa parte del coche, pero no creo que haya ningún equipo en el pit-lane que se haya echado las manos a la cabeza. No es alucinante", ha explicado Allison.

El ingeniero británico asegura que echar un vistazo al suelo del RB19 no es suficiente para sacar grandes conclusiones: "Hay cosas de ese fondo plano en las que estamos interesados, pero no tenía esa sensación que tenéis vosotros al verlo. No sé quién de Red Bull habló sobre ello, pero dice la verdad cuando habla de que no va a cambiar la suerte de los equipos que miran y copian. Es interesante, pero necesitas entrar más en detalles para conseguir información que sea realmente valiosa".

Allison asegura que, con las mejoras introducidas, Mercedes está construyendo unos cimientos sólidos para pelear por el título la próxima temporada: "Estamos bastante ilusionados para 2024. Me gusta el proceso por el que hemos pasado. Presentamos un coche con el que estábamos bastante descontentos por su rendimiento, pero en vez de llorar, hemos trabajado en los puntos débiles".

Pero Mercedes no se conforma con ganar en 2024 y quieren lograr algún triunfo este mismo año. "Si seguimos así, nos vamos a divertir en 2023 y fuera de cámaras, vamos a seguir trabajando y el coche del año que viene será muy prometedor", ha expresado Allison para concluir.