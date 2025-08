Baltasar Garzón: "No hay ninguna razón para que dimita el fiscal general del Estado"

En sus palabras en laSexta Xplica, Garzón ha preguntado qué pasaría si el fiscal dimite y al final es absuelto. Además, ha dejado claro que su figura no depende del Gobierno.

Baltasar Garzón ha estado en laSexta Xplica para hablar de todo lo que hay alrededor del caso contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado que está a un paso del banquillo. Para él, como ha afirmado, "no hay ninguna razón para que el fiscal dimita".

"Tampoco está prevista la suspensión del mismo. Una de las acusaciones lo ha pedido y el juez instructor se lo ha trasladado a las partes para que opinen. Aquí no se opina. El juez no puede suspenderlo. Debería haber rechazado esa opción", dice Garzón.

Y deja una pregunta: "¿Qué pasaría si el fiscal dimite y es absuelto? Llegaríamos a la conclusión de que todo lo que ha sucedido ha ido dirigido para acabar con un fiscal incómodo, por asumir posiciones y decisiones complejas en el ejercicio autónomo e independiente".

Garzón, además, ha dejado claro que "el fiscal no depende del Gobierno": "Quien diga eso, miente. Tiene unos requisitos por los que el Gobierno no le puede cesar. Por qué tienen que decir que lo cesen, si no pueden".

"Él dimite si quiere dimitir, pero no es un caso de dimisión. Sería perjudicial para la institución", sentencia Garzón.