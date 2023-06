Fernando Alonso es feliz. Está feliz. No solo por los resultados que está lograndocon Aston Martin, habiendo subido al podio en todas las carreras menos en Bakú y en Barcelona, sino por el ambiente que se ha encontrado en su equipo. En su nuevo equipo. En un equipo que eligió cuando eran penúltimos en el Mundial de F1 en 2022 y que ahora, con apenas ocho pruebas disputadas, es tercero en el campeonato de pilotos y de constructores.

Y muy cerca del segundo puesto en ambos casos. Sí, los milagros existen en la F1, y este de los de Silverstone es posiblemente el mayor que se recuerda sin que haya habido cambio normativo alguno.

Habiendo terminado segundo en Canadá, mostrandoun ritmo similar al de Verstappen en algunos momentos, Alonso ha reconocido en 'Sky Sports' que fue, "en términos de ritmo, la carrera más competitiva del año".

Pero no es eso lo que más destacó de sus declaraciones. Lo que más destacó fueron las más que cariñosas palabras que Alonso, un piloto que no suele callarse lo que piensa, dedicó a Aston Martin.

"No puedo pensar en otro momento de mi carrera en que tuviera tanta confianza con un equipo... y con un proyecto en sí", afirma.

Tanto es así que no descarta un futuro en verde: "Al ser un proyecto a medio y largo plazo no sé si seguiré pilotando... pero mientras disfrute no voy a parar".

"Quiero ganar una carrera este año. El coche va en la dirección correcta y hay más por venir", insiste.

El equipo ha localizado además el gran problema que tiene el coche, y que les impide sacar el máximo rendimiento del monoplaza en cada carrera.