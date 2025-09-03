Mercedes confiesa con qué probabilidad podrán fichar a Verstappen

Toto Wolff, jefe de la marca de la estrella, ha desvelado las conversaciones que ha mantenido con el neerlandés este año y deja la puerta abierta a su fichaje.

En el Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort, con la más que clara continuidad de George Russell y Andrea Kimi Antonelli en Mercedes y de Max Verstappen en Red Bull de cara a 2026, Toto Wolff mostró su cara más sincera ante los medios.

¿Qué ocurrió con el tetracampeón?, ¿estuvo cerca su fichaje?, ¿por qué no se concretaron las conversaciones? El jefe de los de Brackley respondió a todo ante las grabadoras de 'Motorsport'.

En primer lugar, destaca la "integridad" del neerlandés: "Max tendrá sus razones para quedarse en Red Bull. Lo que él dijo es que les debe mucho. Y no es en el primer momento en que el equipo no rinde cuando puedes marcharte. Va más allá del contrato. La integridad que ha mostrado hacia su equipo, y la integridad que yo y el equipo hemos mostrado hacia nuestros pilotos, creo que eso es importante".

A pesar de que el damnificado hubiera sido Russell, Wolff reconoce que habló con el piloto británico para informarle de los pasos que iba a tomar.

"Eso es lo que le dije a George. Mi obligación como jefe de equipo es explorar qué va a hacer en el futuro un cuatro veces campeón del mundo y cuál es su situación. Y cualquier piloto dirá que Max, tal y como están las cosas, probablemente es el mejor. Eso no es un secreto. Y todo equipo necesita ir a por el mejor piloto", ha explicado.

A pesar de que la puerta para 2026 esté cerrada, para 2027 está más que abierta: "A veces no puedes tener al mejor en ese momento, a veces necesitas esperar a que llegue la ocasión, y a veces necesitas desarrollar al mejor. Para mí hoy lo que tenemos es una combinación muy buena, y ya veremos en dos o tres años. Puede ser diferente".

De hecho, confiesa con qué probabilidad podrán fichar a Verstappen: "¿Podría significar eso que nuestros caminos nunca se crucen porque los tiempos son incorrectos? Bueno, puede pasar, sí. Pero eso podría ser un 50 por ciento. El otro 50 por ciento es que corramos juntos en algún momento de nuestras carreras, si es lo correcto para ambas partes".