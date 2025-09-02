Serio aviso de Verstappen a Red Bull: "Estamos luchando con los Racing Bulls..."

El piloto neerlandés fue segundo en la cita de casa... justo por delante del Racing Bulls de Isack Hadjar, el equipo B.

Los Racing Bulls fueron la sorpresa del fin de semana en Países Bajos. Isack Hadjar logró su primer podio en Fórmula 1 por detrás de Max Verstappen con el Red Bull. Y para el neerlandés ha sido un toque de atención muy importante para los suyos que el equipo B esté en el podio.

En declaraciones a 'Viaplay', Max reconoció estar contento... pero con matices: "Claro que estoy contento de estar en el podio, pero en términos de velocidad no fue bien. El tercer puesto se debió únicamente a la clasificación".

"Los McLaren están a otro nivel, así que ni siquiera los cuento, pero estuvimos luchando con Racing Bulls, nuestro equipo más pequeño, toda la carrera. No es justo ni bueno . El coche simplemente no es lo suficientemente rápido", apunta el cuatro veces campeón de la Fórmula 1.

Con las ruedas duras Verstappen no se sintió cómodo en todo el fin de semana: "Optamos por una estrategia de neumáticos diferente porque el duro me daba malas sensaciones. No tenía absolutamente ningún agarre, cero".

Y eso es algo que le preocupa. Porque el Red Bull no funciona con ese compuesto. No puede competir. "Todos pueden usarlo menos nosotros, y esto confirma que algo anda mal. Usé el medio y el blando porque me daban agarre en las curvas lentas", ha expresado un Max que ve preocupante que el equipo B de Red Bull les pueda mirar de tú a tú en carrera.

Durante varios tramos de la temporada se ha cuestionado si el RB puede estar al nivel del Red Bull. ¿Qué resultados podría alcanzar Max con ese coche? ¿Tendría más puntos que actualmente?