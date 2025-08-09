La confesión de la revelación de la F1 sobre Fernando Alonso: "Ha sacrificado sus descansos..."

Gabriel Bortoleto, debutante en el 'Gran Circo' esta temporada, ha vuelto a rendirse a la dedicación que ha tenido Fernando con su formación como piloto de la Fórmula 1.

Gabriel Bortoleto ha sorprendido a toda la Fórmula 1 en su primera mitad de temporada. El piloto brasileño, con uno de los coches más mediocres de la parrilla, ha conseguido cosechar resultados de mucho mérito que le han convertido en el 'rookie' que mejor rendimiento ha mostrado este 2025.

El brasileño se formó en la academia de piloto de Fernando Alonso y allí forjó una relación muy estrecha con el piloto asturiano. Tras varios meses compitiendo juntos en la pista, da la sensación que Fernando ha hecho muchas veces de maestro de Gabriel.

El bicampeón del mundo ya ha reconocido en varias ocasiones el talento que tiene su pupilo. El piloto de Sauber es consciente de la importancia que ha tenido Alonso en su llegada a la Fórmula 1 y no tiene ningún problema en reconocerlo cada vez que tiene oportunidad.

Bortoleto valora, y mucho, todo el tiempo que Fernando ha dedicado a enseñarle: "La figura de Fernando llegó a mediados de 2022, y fue un paso muy importante, un gran valor añadido. En 2023 llegué a la Fórmula 3 y por primera vez corría los fines de semana de Fórmula 1, cuando entré en el circuito por primera vez me di cuenta de que iba a competir bajo la mirada de todos los grandes equipos de la F1, así que le pedí muchos consejos a Fernando sobre cómo gestionar el fin de semana de carrera".

"A uno le hacen creer que una persona tan ocupada como Alonso no tiene tiempo, pero puedo confirmar que siempre lo ha encontrado, incluso sacrificando sus descansos, y esta disponibilidad suya me parece algo muy bonito y, obviamente, un gran valor añadido", ha confesado Gabriel en una entrevista para 'Motorsport'.