La contundente defensa de Mercedes a Hamilton "Es el mejor de la historia y..."

El piloto de Ferrari atraviesa uno de los momentos más complicados de su carrera después de los resultados en el GP de Hungría y Toto Wolff, mandamás de Mercedes, ha salido en defensa del británico.

Lewis Hamilton atraviesa el momento más difícil de su carrera después del GP de Hungría. Un Gran Premio en el que se autodeclaró "un inútil" y sugirió que "quizá Ferrari deba cambiar de piloto".

Todo ocurrió después de su mal desempeño en el circuito de Hungaroring, trazado en el que ha tenido grandes alegrías pero, en 2025, vivió una pesadilla durante todo el fin de semana. Fue el primer Gran Premio de la temporada que el británico cerró sin puntuar.

Por otro lado, su compañero Charles Leclerc salió desde la pole en la carrera del domingo y terminó cuarto, a las puertas del podio, un hecho que aumentó la desesperación y culpabilidad de Hamilton.

El piloto ha tenido otros momentos difíciles durante su carrera como cuando perdió en una vuelta el mundial de 2021 tras el choque de Latifi en Abu Dhabi o la salida del 2007 en Interlagos que le dejó sin opción de título.

El británico lleva 17 años en Fórmula 1, ha ganado siete mundiales, el piloto en activo más laureado, y se ha convertido en un icono que transciende al 'Gran Circo'.

El cuento de hadas que suponía la unión de Ferrari con Hamilton se torció con las sensaciones encontradas con el monoplaza o el mensaje que afirmaba que el piloto "redactaba informes" sobre lo que pasaba en el equipo.

En medio de la tormenta Toto Wolff, jefe de Mercedes, ha defendido a Lewis, a quien conoce muy bien: "Es el mejor de la historia y siempre lo será, tiene trabajo por hacer en la Fórmula 1 y no se tiene que ir a ningún lado. Espero que se quede muchos años y el que viene será uno seguro".

Además analizó la posible explicación a los problemas que experimenta el británico: "Nunca ha estado feliz con los coches de efecto suelo, es algo relacionado con la forma de conducir. No le da la sensación y le pasó también con Mercedes en los últimos años. Pero aquí es peor todavía. El año que viene, todo nuevo. Coches completamente diferentes y necesitan a un manejo inteligente de la energía".

Aunque el mensaje final, tanto de Toto Wolff como de Lewis Hamilton, es de esperanza después de vivir los peores momentos de la carrera del piloto: "Si me preguntas, todavía creo que sigue teniendo eso dentro", cerraba el jefe de Mercedes. "Estoy deseando volver. Espero que estemos de vuelta. Me apasiona competir", declaraba algo más animado el británico en sus últimas declaraciones.