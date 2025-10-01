El jefe de Ducati avisa sobre el plan de Márquez para lo que queda de 2025: "Ahora a ganar..."

Davide Tardozzi, jefe del equipo Ducati, dice que Marc Márquez irá a por la victoria en las cinco citas que restan del mundial de MotoGP.

Es campeón del mundo... pero no se va a detener. En Ducati están convencidos de que Marc Márquez irá a por las cinco victorias que restan de este mundial de MotoGP. La primera este fin de semana en el Gran Premio de Indonesia. Es la apuesta que ha hecho su jefe, Davide Tardozzi, en 'AS'.

"No había más objetivo que el de salir campeón en Japón y estoy convencido de que Marc intentará ahora ganar todas las carreras, pero ha encontrado un adversario fuerte, porque Pecco Bagnaia es realmente un adversario fuerte", apunta el jefe de la escudería de Bolonia.

Tiene claro que Marc es uno de los mejores de la historia, pero cree que más títulos le alzarán a la primera posición: "Yo creo que es seguramente uno de los mejores de la historia, pero todavía no ha terminado y acabará siendo el número uno de la historia".

Porque el mundial de 2026 ya ha empezado para Marc: "Creo que sí, que 2026 ha comenzado este fin de semana. En Misano recogimos una gran información para el futuro y creo que el desarrollo de la moto podrá ser mejorado gracias al test de Misano".

El de Cervera volverá a ser el gran favorito al título el curso que viene con la Ducati. La historia podría cambiar ya en 2027 cuando entre en vigor el nuevo reglamento de MotoGP y las marcas empiecen de cero. Ducati podría entonces ceder su reinado a otra marca... aunque Marc seguirá siendo Marc.