McLaren ya lo reconoce: la lucha Piastri - Norris puede acabar como la de Fernando Alonso - Hamilton

Zak Brown, CEO de McLaren, está convencido de que no habrá prioridad entre ningún piloto, pese a que la última lucha entre dos pilotos de Woking por el título no fuera así.

18 años después, McLaren vuelve a tener solo en su mano la lucha por el campeonato del mundo. Oscar Piastri y Lando Norris son los dos máximos favoritos a ganar el mundial. En 2007, Fernando Alonso y Lewis Hamilton estuvieron en la misma situación. Ni el asturiano fue tricampeón, ni el inglés se convirtió en el primer campeón debutante en F1.

Zak Brown, CEO de los papaya, es consciente de que el riesgo de otra situación de tensión como la que hubo entonces puede volver a relucir, pero mantiene su política actual: "Somos y siempre seremos, y creo que siempre lo hemos sido, un equipo de dos coches. Somos conscientes de que las consecuencias de eso podrían ser las de 2007".

Brown ha analizado la situación que vivió la escudería británica en el año que coincidieron el asturiano y el británico: "Tienes dos pilotos que empatan y pierden ante Kimi Raikkonen (campeón con Ferrari) por un punto. Podríamos haber ganado ese campeonato de pilotos, pero ¿a quién eliges? Y entonces corres el riesgo de que el que no eliges se vaya".

"Nuestros pilotos reciben un trato igualitario. No hay nada en su contrato que dé prioridad a uno sobre el otro, ni ellos lo han pedido nunca. Solo quieren un trato justo y equitativo. Lo aceptan, les parece bien, y sabemos que el riesgo de eso, si se quiere, desde el punto de vista del piloto, es 2007", ha analizado Brown tal y como recoge 'The Race'.

Por otro lado, el estadounidense asegura que quieren conseguir su segundo campeonato de constructores de forma consecutiva y destaca la importancia de este. Sin duda es algo que no ocurrió en 2007 con el caso del 'Spy Gate' y la descalificación que la FIA decretó a la escudería: "Ambos campeonatos son igual de importantes para nosotros".