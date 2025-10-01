Cierra el Oktoberfest de Múnich tras el incendio en un edificio en el que se hallaron explosivos

Los detalles El alcalde de Múnich ha informado del cierre de la popular fiesta de la cerveza de la ciudad durante este miércoles por "una alerta de explosivos verificada". Una persona ha fallecido en el incendio del edificio residencial.

El Oktoberfest de Múnich cerrará sus puertas este miércoles después de haberse detectado "una alerta de explosivos verificada", según ha informado el alcalde de la ciudad alemana, Dieter Reiter.

Esta alerta llega después de que la policía informase del descubrimiento de explosivos en un edificio residencial en el norte de la ciudad, que acabó incendiado y dejó una persona muerta.

La policía asegura que el edificio residencial fue incendiado deliberadamente durante una disputa familiar. Una persona fue encontrada allí sin vida y otra estaba desaparecida, descartando que corriese peligro.

Según la policía, se tuvo que recurrir a fuerzas especiales para desactivar las bombas trampa encontradas en el edificio. "Actualmente estamos investigando todas las posibilidades. Se están examinando posibles conexiones con otros lugares de Múnich, incluyendo el Theresienwiese (donde se celebra el Oktoberfest)", declaró la policía de Múnich por WhatsApp, un motivo que les ha llevado a "retrasar" la apertura del recinto del festival.

Una carta está siendo investigada

Según el alcalde, hay una carta que hay que tomarse en serio en vista del Oktorbefest, visitado cada día por decenas miles de alemanes y turistas, y que ha aparecido en relación con el incidente registrado en el norte de la ciudad. El presunto autor de la carta sería supuestamente el responsable de los hechos que se han producido allí

Todo comenzó como una operación policial que, en un primer momento, no representaba peligro para la población, con fuerzas especiales investigando una zona en el norte de la ciudad en la que se habían escuchado disparos y explosiones.