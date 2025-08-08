Red Bull elogia a McLaren y se decide por quién ganará el Mundial de Fórmula 1: "Mentalmente..."

Helmut Marko se rinde a la fortaleza y el dominio que han demostrado los 'papaya' en esta primera mitad de temporada y se 'moja' con un candidato a alzarse con el título.

Red Bull está viviendo una realidad bien distinta con respecto a las últimas cuatro temporadas. La escudería autríaca, junto con Max Verstappen, se ha alzado con los últimos cuatro títulos, siendo la gran dominadora del 'Gran Circo'.

Sin embargo, la película comenzó a cambiar a mediados de 2024 y para la temporada 2025 el guión es completamente distinto. Red Bull ya no tiene ese coche dominador y ahora es McLaren quién pelea, muy en solitario, por llevarse el campeonato de la Fórmula 1.

A pesar de los intento de Verstappen por luchar con Oscar Piastri y Lando Norris, la escudería del Toro y el propio Max ya ven como una odisea el hecho de intentar pelear por el título. Helmut Marko, hombre muy importante dentro del box de Red Bull aplaude la manera de manejar el dominio del equipo británico.

"Mientras sigan siendo dominantes podrán seguir sin órdenes de equipo. Y creo que es muy deportivo que no lo hayan hecho todavía. Pero cuando la cosa se pone más tensa, sin duda es una desventaja que dos pilotos se quiten puntos el uno al otro. Con la ventaja que tienen, aún no se arriesgan nada con esa decisión", ha reconocido Marko en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

El directivo de Red Bull se decanta por Piastri para alzar el título: "Piastri es mentalmente más fuerte, más constante y siempre saca lo mejor de sí mismo. Nunca le he visto emocionalmente desequilibrado. Norris puede ser más rápido a una vuelta, pero en general veo a Piastri terminando en cabeza".